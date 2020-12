Fulminacci, ‘Un fatto tuo personale’ è il nuovo singolo: ascolta

“Ma a me mi fa paura tutto / e non lo vedi che divento matto / ma se lo faccio ci sarà un motivo / non sarò solo finché sono vivo”, recita il ritornello del nuovo singolo di Fulminacci, “Un fatto tuo personale”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali da oggi - 4 dicembre. Il cantautore romano ha annunciato la pubblicazione del brano, prodotto da Frenetik & Orang3, con un post condiviso sui social e accompagnato da una didascalia in cui si legge: “Scusate ho bisogno di dire quello che penso”.

La canzone, come raccontato in un comunicato stampa da Filippo Uttinacci - questo il nome all’anagrafe dell’artista, classe 1997 -, è stata scritta da Fulminacci "pensando alle persone, a quanto sia facile cadere nelle trappole dei pregiudizi, a quanto sia difficile ma necessario mettere in discussione certe convinzioni ricevute in eredità dalla storia. Ho avuto il piacere di affidare la produzione a Frenetik & Orang3. E si sente”.

Il nuovo singolo del cantautore, che ha esordito sul mercato del disco nel 2019 con l’album "La vita veramente", fa seguito al brano “Canguro”, uscito lo scorso 9 settembre. Come la precedente canzone, "Un fatto tuo personale" è accompagnata da una copertina realizzata attraverso l'intelligenza artificiale e anticipa il nuovo lavoro discografico di Fulminacci. Parlando della sua prossima prova sulla lunga distanza, a margine di un’intervista rilasciata a Rockol, la voce di “Tommaso” ha svelato che il suo prossimo disco dovrebbe contenere una decina di tracce e ha narrato: “Ho scritto dei pezzi con il piano, suonano diversi rispetto a ciò che ho fatto fino ad oggi, più melodici. È importante confermare ciò che è piaciuto del primo disco, ma non voglio ripetermi”.