Mariah Carey, la nuova versione di ‘Oh Santa!’ con Ariana Grande e Jennifer Hudson: video

Mariah Carey ha fatto squadra con Ariana Grande e Jennifer Hudson per presentare la nuova versione di “Oh Santa!”, brano della 50enne artista statunitense originariamente incluso nell’album “Merry Christmas II you” del 2010.

La nuova versione del singolo natalizio della voce di “All I want for Christmas is you”, scritta insieme alla popstar di Boca Raton - che lo scorso 30 ottobre ha pubblicato il suo sesto album in studio, “Positions” - e Jennifer Hudson, è tratta dallo speciale per Apple TV+ con protagonista Mariah Carey, “Mariah Carey’s magical Christmas special”, ed è accompagnata dal video riportato di seguito.

Questa, invece, la clip di “Oh Santa!” del 2010:

Per celebrare il trentesimo anniversario dall’uscita dell’eponimo album di debutto dell’artista nata a Huntington, New York, Mariah Carey - che a settembre ha dato alle stampe la sua prima autobiografia, "The meaning of Mariah Carey” - ha pubblicato lo scorso 2 ottobre il disco “The rarities”, che presenta alcuni dei suoi brani preferiti tratti da tutto il suo arco di carriera.