Elvis: in vendita (di nuovo) la casa della luna di miele con Priscilla

La casa della luna di miele di Elvis Presley e Priscilla Beaulieu, sposata dal cantante nel 1967, finisce in vendita, di nuovo. Nel 2014 la villa di Palm Springs, in California, dove Presley e la moglie abitarono per un anno, finì in vendita per la bellezza di 9,5 milioni di dollari. Oggi, a distanza di sei anni, per aggiudicarsela "bastano" 2,5 milioni (già l'anno scorso il prezzo si era notevolmente abbassato rispetto al 2014: nell'annuncio si parlò di 3,2 milioni di dollari). Luogo di culto per i fan del cantante, scomparso prematuramente all'età di 42 anni, nel 1977, la villa ospitò Presley e Priscilla fino al 1968: Elvis pagava un affitto da capogiro, 21 mila dollari al mese. Oggi custodisce ancora alcuni oggetti legati al cantante. Il terreno ospita, oltre alla casa, anche una piscina, un frutteto e un campo da tennis.

Elvis e Priscilla Beaulieu, oggi 75enne (se il cantante fosse ancora vivo, invece, avrebbe 85 anni), si conobbero nell'agosto del 1959. Dalla loro unione nacque nove mesi dopo il matrimonio, il 1° febbraio 1968, Lisa Marie Presley. Quattro anni più tardi, nel febbraio del 1972, la coppia si separò, divorziando poi nell'ottobre del 1973. La separazione spinse Elvis nel tunnel della depressione: nel '72 il cantante incise e pubblicò il singolo "Always on my mind", scritto da Mark James, Wayne Carson e Johnny Christopher (i Pet Shop Boys l'avrebbero rivisitato in chiave dance nell''87).

Fu presumibilmente in quel periodo che Elvis Presley provò a registrare la sua versione di "I will always love you", canzone originariamente interpretata da Dolly Parton nel suo album "Jolene", del '74. La diva del country ha recentemente raccontato alcuni aneddoti sulla mancata incisione, da parte di Presley, della canzone, tirando in ballo anche la stessa Priscilla: "Mi raccontò che Elvis cantò quella canzone a lei mentre scendevano le scale del tribunale dopo il divorzio".