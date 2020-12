Pharrell Williams lancia Black Ambition

E’ stata battezzata Black Ambition l’associazione senza scopo di lucro che Pharrell Williams ha lanciato per incoraggiare gli imprenditori appartenenti alle minoranze a creare e far prosperare le proprie start-up. “Abbiamo la fetta più piccola della ‘torta’ americana, in termini di proprietà”, ha osservato il performer e producer già cofondatore dei N.E.R.D. durante la presentazione del progetto: “I soldi degli asiatici restano nella loro comunità per circa 30 giorni, quelli dei nostri fratelli e sorelle ebrei per 20 giorni. Quelli degli afroamericani rimangono nella loro comunità per appena sei ore, perché possediamo molto”.

Tra le prime operazioni presenti nell’agenda di Black Ambition ci sono un paio di premi dedicati agli imprenditori, uno dei quali legato agli ex studenti della HBCU - il circuito Historically Black Colleges and Universities - attualmente impegnati nella progettazione di start-up operanti negli ambiti di tecnologia, design, sanità e prodotti e servizi di consumo.