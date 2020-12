Ecco quel che pensa Eric Clapton dei Bee Gees

Il prossimo 12 dicembre verrà pubblicato il documentario sui Bee Gees, diretto da Frank Marshall, intitolato 'How Can You Mend a Broken Heart'. In un trailer che pubblicizza il film si vede Eric Clapton esprimere la propria opinione sulla bontà musicale del terzetto australiano.

Nel video viene riportato il momento in cui la band ha iniziato a utilizzare la voce in falsetto , poi divenuto il loro marchio di fabbrica. La qual cosa ha coinciso con un'esplorazione della musica funk. Maurice e Barry parlano della canzone del 1975 "Fanny (Be Tender With My Love)" e di come l'album in cui è inclusa, "Main Course", sia stato il punto di svolta della loro carriera.

Clapton parla della sua influenza su quel lavoro e dice, non riuscendo a trattenere un soddisfatto sorriso: "Se è stato un qualcosa che è iniziato da me, (allora è) una delle grandi cose che ho fatto nella mia vita!".

Al momento dell'annuncio del documentario il regista Frank Marshall ha commentato: "Come molte persone in tutto il mondo, amo la musica dei Bee Gees da tutta la vita. Ma è stato solo quando ho fatto la mia prima intervista con Barry, quasi tre anni fa, che ho iniziato a scoprire i loro misteriosi istinti creativi, i loro doni musicali, il loro umorismo, la fratellanza e la famiglia che li hanno resi così unici."

Il produttore Nigel Sinclair si è unito alle parole di Marshall aggiungendo: "Il talento di Barry, Maurice e Robin Gibb ha avuto un impatto straordinario nei cinque continenti nell'arco di cinque decenni e la loro eredità vivrà nelle generazioni a venire. È un privilegio incredibile poter portare la storia dei Bee Gees nei cinema, dove il pubblico può rivivere sul grande schermo il mondo che queste superstar hanno creato, sperando che ciò fornisca una gradita fuga dai tempi difficili che stiamo vivendo."

Barry Gibb, l'unico dei tre fratelli ancora vivo, il prossimo 8 gennaio pubblicherà un nuovo album solista intitolato "Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, vol. 1". Il disco propone dodici duetti di canzoni tratte, neanche a dirlo, dal repertorio dei Bee Gees.