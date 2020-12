Britney Spears compie gli anni e pubblica l’inedito ‘Swimming in the stars’: ascolta

Oggi - 2 dicembre - nel giorno del suo 39esimo compleanno, la popstar statunitense ha pubblicato la canzone inedita “Swimming in the stars”. Il brano, disponibile all’ascolto su tutte le principali piattaforme digitali, è stato originariamente registrato da Britney Spears durante le sessioni del suo ultimo album in studio, “Glory”, dato alle stampe nel 2016, ma non aveva mai visto la luce fino a ora. La canzone “Swimming in the stars”, di cui nelle scorse settimane è stata condivisa in rete un’anticipazione insieme all’annuncio dell’uscita del singolo in vinile, sarà inclusa nella nuova edizione deluxe in vinile - la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 4 dicembre - del più recente disco di inediti consegnato ai mercati dalla cantante.

Ecco la copertina di “Swimming in the stars”:

Il brano di Britney Spears, mai pubblicato prima, arriva a distanza di neanche un mese dalla decisione presa durante l’udienza della Corte Superiore di Los Angeles presieduta da Brenda Penny, che ha stabilito che la tutela patrimoniale della cantante rimarrà nelle mani del padre James Spears - che ha controllato la carriera e le finanze della popstar dal suo crollo mentale nel 2008, fatta eccezione per il periodo tra la fine del 2019 e lo scorso 22 agosto quando, per motivi di salute dell'uomo, il ruolo di supervisore dei beni e delle finanze è stato affidato a Jodi Montgomery - almeno fino a febbraio 2021. Attraverso il suo avvocato Samuel D.Ingham, la voce di “Toxic” ha fatto sapere che “non riprenderà le esibizioni dal vivo finché [James Spears] manterrà il controllo della sua carriera”.