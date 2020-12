Gli Alice in Chains riletti da Metallica, Korn, Billy Corgan e altri: video

Ieri sera - 1 dicembre - si è tenuto un evento virtuale durante il quale è stato conferito dal Museum of Pop Culture agli Alice in Chains il Founders Award 2020, premio assegnato ogni anno dallo spazio già noto come Experience Music Project e situato a Seattle ad artisti che hanno avuto una grande impatto sulla città. Il tributo della durata di quasi due ore e mezza, trasmesso in streaming e disponibile nel video riportato più avanti, è stato caratterizzato dalla partecipazione della stessa band di Jerry Cantrell e di diversi artisti che si sono cimentati in cover di brani degli Alice in Chains.

Oltre a Cantrell e soci, che hanno proposto dal vivo le canzoni “Your decision” (dall’album “Black gives way to blue” del 2009) e “No Excuses” (dall’Ep “Jar of flies” del 1994), l’evento virtuale ha visto esibirsi - tra gli altri - i Metallica, Mark Lanegan, Billy Corgan, Dave Navarro, Taylor Hawkins, Corey Taylor, Mastodon, Lily Cornell Silver (la figlia di Chris Cornell), Duff Mckagan, Krist Novoselic, Mike McCready dei Pearl Jam, Tad Doyle e i componenti rimasti dei Soundgarden.

La band capitanata da James Hetfield - per esempio - ha proposto una propria versione di “Would?” (disponibile nel filmato riportato più sopra a 2 ore e 15 minuti circa), singolo tratto dal disco degli Alice in Chains del 1992 “Dirt”, riletto anche da Jonathan Davis e compagni (nella clip al minuto 43). Navarro, il batterista dei Foo Fighters, il cantante di Slipknot e Stone Sour e Chris Chaney, invece, hanno eseguito “Man In The Box” (al minuto 27) dall’album “Facelift” degli Alice in Chains del 1990. Tra gli altri brani della band di “Nutshell”, riletti dagli artisti che hanno preso parte al tributo in streaming, “Check my brain” è stata interpretata da Billy Corgan (nel filmato a 2 ore e 4 minuti), “Again” è stata rifatta dai Mastodon, “Black gives way to blue” è stata eseguita dalla figlia del compianto Cornell insieme a Christopher DeGarmo e “Drone” da Krist Novoselic, Kim Thayil, Jillian Raye, Jennifer Johnson, Jeff Fielder e Ben Smith. L’iniziativa è stata caratterizzata anche dagli interventi di - tra gli altri - Eddie Vedder, Tom Morello, del fotografo Charles Peterson e della madre di Layne Staley, cofondatore e frontman degli Alice in Chains scomparso all'età di 34 anni il 5 aprile 2002.

Ecco la scaletta dell’evento, come riportata da Blabbermouth:

8:18 - Alice In Chains - Your Decision

14:09 - Ann Wilson - Rooster

27:07 - Dave Navarro, Taylor Hawkins, Corey Taylor, Chris Chaney - Man In The Box

34:08 - Duff Mckagan & Shooter Jennings - Down In A Hole

43:04 - Korn - Would?

47:15 - Nancy Wilson, Mark Lanegan, Liv Warfield - Brother

53:40 - Fishbone - Them Bones

1:01:07 - David's Van - Dam That River

1:02:01 - The Human Missile Crisis - Swing On This

1:02:52 - Katyrose - Your Decision

1:04:44 - Talaya - All I Am

1:07:09 - Dallas Green - Rain When I Die

1:12:45 - Liv Warfield - Put You Down

1:19:56 - Mastodon - Again

1:26:41 - Kim Thayil, Shaina Shepherd, Bubba Dupree, Bill Herzog, Nathan Yaccino - It Ain't Like That

1:32:37 - Krist Novoselic, Kim Thayil, Jillian Raye, Jennifer Johnson, Jeff Fielder, Ben Smith - Drone

1:43:20 - Lily Cornell Silver, Chris Degarmo - Black Gives Way To Blue

1:47:36 - Mark Lanegan, Maggie Bjorklund, Jeff Fielder, Ben Smith, Ryan Waters - Nutshell

1:52:00 - Ayron Jones, Jeff Fielder, Ben Smith, Andy Stoller, Ryan Waters - Heaven Beside You

1:58:52 - Members Of Soundgarden + Tad Doyle, Mike Mccready, Meagan Grandall - Angry Chair

2:04:10 - Billy Corgan - Check My Brain

2:07:47 - Metallica - Would?

2:15:23 - Alice In Chains - No Excuses

2:23:47 - Eric & Encarnación - Black Gives Way To Blue