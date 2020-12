Black Sabbath: esce la ristampa di ‘Vol. 4’ con inediti, outtakes e registrazioni live

Il quarto album in studio dei Black Sabbath, “Vol. 4”, pubblicato originariamente dalla band di “Paranoid” nel settembre del 1972 e contenente brani come - tra gli altri - "Supernaut", "Changes" e “Snowblind”, torna nei negozi in edizione super deluxe.

La ristampa del disco, prodotto dalla stessa formazione di Birmingham e registrato presso il Record Plant di Los Angeles da Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, uscirà il 12 febbraio 2021 e, oltre alle canzoni di “Vol. 4” rimasterizzate, includerà 20 tracce inedite sia in versione studio che live. "Vol 4:Super Deluxe Edition" sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e nei formati 4CD e 5LP, che conterranno un booklet esteso con note di copertina e citazioni dell'epoca da parte di tutti e quattro i membri della band, foto inedite e un poster con la versione alternativa della copertina originale dell’album con il titolo provvisorio “Snowblind”.

L’edizione super deluxe del quarto album in studio dei Black Sabbath includerà, come contenuti extra, sei outtakes tratti dalle sessioni di registrazione di “Vol. 4”, ognuna remixata da Steven Wilson tramite multi-traccia analogico dell'epoca. In "Vol 4:Super Deluxe Edition” saranno raccolti anche gli outtakes di "Supernaut", “Chenges”, una versione strumentale di "Under The Sun" e altre undici versioni di alcuni brani con take alternative, dialoghi e commenti dallo studio. La raccolta sarà completata da una serie di registrazioni dal vivo, mixate da Richard Digby Smith, per ricreare la scaletta tipica del tour inglese di Ozzy Osbourne e soci del 1973.

In attesa della pubblicazione di "Vol 4:Super Deluxe Edition”, è possibile ascoltare la versione rimasterizzata di "Tomorrow's Dream”.

Ecco la tracklist del formato 4 CD:

Disc One: Original Album Remastered

1. Wheels Of Confusion / The Straightener

2. Tomorrow’s Dream

3. Changes

4. FX

5. Supernaut

7. Snowblind

8. Cornucopia

9. Laguna Sunrise

10. St. Vitus Dance

11. Under The Sun / Every Day Comes And Goes

Disc Two: Outtakes - New Mixes

1. Wheels Of Confusion / The Straightener *

2. Changes *

3. Supernaut *

4. Snowblind *

5. Laguna Sunrise *

6. “Under The Sun” (Instrumental) *

Disc Three: Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue

1. Wheels Of Confusion (False Start with Studio Dialogue) *

2. Wheels Of Confusion (Alternative Take 1) *

3. Wheels Of Confusion (Alternative Take 2) *

4. Wheels Of Confusion (Alternative Take 3) *

5. Wheels Of Confusion (Alternative Take 4) *

6. The Straightener” (Outtake) *

7. Supernaut (Outtake) *

8. Supernaut (Alternative Takes with False Starts) *

9. Snowblind (Alternative Take 1 - Incomplete) *

10. Under The Sun (False Start with Studio Dialogue) *

11. Under The Sun (Alternative Take with Guide Vocal) *

Disc Four: Live In The UK 1973

1. Tomorrow’s Dream *

2. Sweet Leaf *

3. War Pigs

4. Snowblind *

5. Killing Yourself To Live

6. Cornucopia

7. Wicked World (Includes Excerpts of: Guitar Solo, “Orchid”, “Into The Void”, “Sometimes I’m Happy”)

8. Supernaut / Drum Solo

9. Wicked World (Reprise)

10. Embryo

11. Children Of The Grave

12. Paranoid

Ecco la tracklist del formato 5 LP:

LP One: Original Album Remastered

Side One

1. Wheels Of Confusion / The Straightener

2. Tomorrow’s Dream

3. Changes

4. FX

5. Supernaut

Side Two

1. Snowblind

2. Cornucopia

3. Laguna Sunrise

4. St. Vitus Dance

5. Under The Sun / Every Day Comes And Goes

LP Two: Outtakes - New Mixes

Side Three

1. Wheels Of Confusion / The Straightener *

2. Changes *

3. Supernaut *

4. Snowblind *

Side Four

1. Laguna Sunrise *

2. Under The Sun (Instrumental) *

Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue

3. Wheels Of Confusion (False Start with Studio Dialogue) *

4. Wheels Of Confusion (Alternative Take 1) *

5. Wheels Of Confusion (Alternative Take 2) *

6. Wheels Of Confusion (Alternative Take 3) *

LP Three: Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue

Side Five

1. Wheels Of Confusion (Alternative Take 4) *

2. The Straightener (Outtake) *

3. Snowblind (Alternative Take 1 - Incomplete) *

4. Supernaut (Outtake) *

Side Six

1. Supernaut (Alternative Takes with False Starts) *

2. Under The Sun (False Start with Studio Dialogue) *

3. Under The Sun (Alternative Take with Guide Vocal) *

LP Four: Live in the UK 1973

Side Seven

1. Tomorrow’s Dream *

2. Sweet Leaf *

3. War Pigs

Side Eight

1. Snowblind *

2. Killing Yourself To Live

3. Cornucopia

LP Five: Live in the UK 1973

Side Nine

1. Wicked World (Includes Excerpts of: Guitar Solo, “Orchid”, “Into The Void”, “Sometimes I’m Happy”)

Side Ten

1. Supernaut” / Drum Solo

2. Wicked World” (Reprise)

3. Embryo”

4. Children Of The Grave”

5. Paranoid”

*precedentemente inediti