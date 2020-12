Amazon Music, arrivano i video

La piattaforma streaming di Amazon ha integrato nel proprio servizio la disponibilità di clip musicali: a renderlo noto, dopo diverse voci sull’implementazione di contenuti video da parte del colosso dell’e-commerce con quartier generale a Bellevue, è stato un messaggio incluso con il più recente aggiornamento dell’app per dispositivi Android. Gli abbonati ad Amazon Music Unlimited e Amazon Music HD potranno fruire dei video musicali di uno o più singoli artisti o di una playlist.

La nuova funzionalità - che non impatterà sul costo degli abbonamenti per gli utenti, e che metterà la piattaforma del gruppo guidato da Jeff Bezos sullo stesso piani di concorrenti come YouTube Music e Apple Music, che già offrono l’offerta integrata di musica e video - ha implicato una rinegoziazione degli accordi di licenza stretti dal servizio con i propri partner commerciali: già lo scorso novembre la società di intermediazione Music Reports aveva fatto sapere ai propri soci che Amazon stava rendendo disponibile un anticipo pari a 8 milioni di dollari per un aumento delle royalty per i video musicali. L’offerta era destinata ai licenziatari che avrebbero sottoscritto l’accordo entro la fine del 2020.