Ghali, rivedi la sua performance in streaming. Video.

Per la prima volta nel 2020 Ghali ha potuto presentare dal vivo l’album “Dna”, successo discografico che ha fruttato tra singoli e versione aggiornate sei dischi di platino. L’artista è stato protagonista di Nest Virtual, una music experience interattiva realizzata da Google. Ghali si esibito attraverso il proprio canale YouTube. Prima dela performance, la voce di "Cara Italia" è rimasta collegato in diretta sul proprio canale YouTube, e i fan lo hanno potuto incontrare per la prima volta “nel suo camerino”, interagendo via chat live. Dall'interazione con i fan si è passati poi al concerto, consentendo in questo modo sia di godere dell’esibizione, ma anche degli attimi che l'hanno preceduta.Poco tempo fa Ghali ha annunciato, direttamente dal palco di X Factor, l’uscita di "Dna Deluxe X", la ristampa deluxe del suo ultimo album. Tutto il ricavato delle vendite verrà devoluto agli operatori dello spettacolo, da mesi in difficoltà a causa della pandemia. Qui sotto un video che racconta parte dell'evento: