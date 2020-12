Believe, joint venture sui media: nasce DMY Distribution con Dummy

Dummy, testata digitale e piattaforma di music discovery britannica, ha annunciato il lancio di un'innovativa società di distribuzione: non tanto nell'operatività quanto, invece, nella concezione. La nuova società si chiama DMY Distribution ed è stata attivata in collaborazione con Believe, la realtà indipendente più attiva nell'aggregazione e distribuzione digitale della musica.

Destinatari della proposta di distribuzione online sono gli artisti che lavorano in pianta stabile con Dummy, ai quali la testata-piattaforma offre supporto sul proprio sito e sui propri canali social. Oggetto della proposta è, in buona sostanza, il tentativo di superare uno dei paradossi irrisolti per gli artisti sia emergenti che già popolari che cercano di monetizzare la loro carriera musicale: quello che vede l'estrema facilità di ingresso sulle piattaforme di streaming contrapporsi alla crescente difficoltà di essere notati e, di conseguenza, di generare ricavi significativi.

Utilizzando Dummy come fonte di reclutamento e selezione degli artisti ritenuti più meritevoli e promettenti, DMY Distribution estende loro l'opzione di essere distribuiti in modo più efficente e equo ricorrendo ai servigi di Believe, realtà non solo specializzata e radicata su scala globale, ma con un'attitudine simile quanto all'attenzione per la scena indipendente, a prescindere dai generi rappresentati.

In un mix che prevede un'attività di promozione media strutturata, la sua estensione sulle piattaforme social senza soluzione di continuità e una distribuzione digitale curata all'insegna della scoperta di nuova musica, DMY Distribution prevede di firmare una cinquantina di artisti nel primo anno di attività.