Soundcloud, cambio al vertice: lascia il ceo Kerry Trainor

A pochi giorni dalla notizia del primo trimestre redditizio nella sua storia, Soundcloud ha annunciato un importante avvicendamento ai vertici del proprio organigramma: Kerry Trainor, l’amministratore delegato che guidava la società svedese con quartier generale a Berlino dal 2017, a partire dal primo gennaio del prossimo anno lascerà il proprio incarico. A sostituirlo sarà l’attuale presidente della società, Mike Weissman. Trainor, che come Weissman era entrato in organico in concomitanza con l’investimento su Soundcloud da 170 milioni di dollari che quasi tre anni fa ha avuto come attori principali Raine Group e Temasek, resterà comunque in seno alla società come membro del consiglio di amministrazione.

"Sono onorato di guidare il prossimo capitolo di SoundCloud”, ha fatto sapere in una nota Weissman: “L'azienda è in uno dei momenti più emozionanti della sua storia, e io sono entusiasta di lavorare a fianco del team e del consiglio di amministrazione di SoundCloud. Kerry e io abbiamo lavorato insieme per quasi dieci anni: voglio ringraziarlo per la sua visione e per la leadership dimostrata nel riposizionare SoundCloud, oltre che per la crescita fatta registrare dalla società, oltre che - personalmente - per la sua collaborazione, amicizia e supporto nel processo di successione".

"Quando ho organizzato per la prima volta il gruppo di investimento in SoundCloud nel 2017, la mia missione era garantire il futuro di una delle piattaforme culturali iconiche del mondo - per i creator, gli ascoltatori, lo staff e gli investitori stessi”, ha fatto sapere, dal canto suo, Trainor: “C'è solo un SoundCloud in questo mondo, e lo dobbiamo alla visione dei nostri fondatori, Alex (Ljung) ed Eric (Wahlforss). Guidare questa piattaforma e l'incredibile team globale in questi anni di trasformazione è stato un immenso privilegio. E’ una grande gioia nominare - e confermare con il cda - il mio collega e amico, Mike Weissman, come mio successore. Non vedo l'ora a continuare a lavorare con Mike e il team come membro del consiglio di amministrazione".

“Sono passati più di 13 anni da quando abbiamo fondato SoundCloud e la leadership di Kerry e Mike ci ha trasformato in molti modi”, ha commentato il cofondatore del servizio streaming Alex Ljung: “SoundCloud è sempre stata una delle piattaforme culturali più importanti al mondo, ma gli ultimi tre anni ha dimostrato di essere anche un business fantastico. Sono entusiasta di vedere Mike guidare il prossimo capitolo di SoundCloud e sono entusiasta che Kerry rimanga impegnato nel nostro cda".