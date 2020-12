Fenix Entertainment, Roberto Marrone nominato Responsabile Divisione Musica

Roberto Marrone è stato nominato Responsabile Divisione Musica di Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione audiovisiva quotata in Borsa sul nuovo segmento professionale AIM PRO Italia: il manager, con quindici anni di esperienza nel settore discografico, è stato per gli ultimi sette anni prima Head of Trade Marketing poi Head of Artist Distribution a Believe, dove ha lavorato ai progetti di - tra gli altri - Ghali, Ultimo, Achille Lauro, Brunori SAS, Zen Circus e Renato Zero.

“Fenix Entertainment è una società originale nel mercato dell’entertainment, essendo attiva nella produzione e distribuzione di contenuti sia per il cinema e la tv che per la musica”, ha fatto sapere in una nota l’ad dell’azienda Riccardo Di Pasquale: “La quotazione nel segmento AIM Pro di Borsa Italiana, avvenuta da pochi mesi, è stata una bella sfida e ha aumentato il carico di responsabilità, ma ci ha dato ancora più grinta e entusiasmo nel voler crescere e affermarci in tutti i settori che presidiamo. Con l’entrata di un discografico di talento come Roberto Marrone continuiamo il processo di strutturazione e consolidamento del nostro team anche nella divisione musica. E sono certo che con la sua esperienza riusciremo a scovare nuovi talenti e ad arricchire il mercato musicale italiano e internazionale”.