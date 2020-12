Record Store Day, l’edizione 2021 annunciata per il 12 giugno

Si terrà il prossimo 12 giugno l’edizione 2021 del Record Store Day, la giornata internazionale dedicata ai negozi di dischi indipendenti inaugurata per la prima volta nel 2008: a darne notizia sono stati gli organizzatori per mezzo di una nota ufficiale diffusa oggi, martedì primo dicembre. L’appuntamento, storicamente fissato per il terzo sabato di aprile, è stato spostato alla metà di giugno nella speranza del rientro dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha costretto i promotori a spalmare l’edizione di quest’anno in tre giornata tra agosto, settembre e ottobre, per permettere ai negozi di “riorganizzarsi e ripensare metodi e protocolli di vendita nel bel mezzo della pandemia”.

I dettagli della quattordicesima edizione del Record Store Day verranno comunicati prossimamente, a seconda dell’evolversi della situazione nei diversi paesi.