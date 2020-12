Noel Gallagher: ‘Liam, un finto duro: quella volta con John Lydon…’

Alla schermaglia permanente tra i due fratelli d’oro del rock britannico si aggiunge un aneddoto che chiama in causa nientemeno che John Lydon, l’alfiere del punk che come Johnny Rotten capitanò i Sex Pistols.

La rivelazione è stata fatta da Noel Gallagher alla testata inglese Daily Star. Secondo il già principale compositore della band di “Roll With It”, la già voce degli Oasis, specie a inizio carriera, avrebbe avuto la tendenza ad atteggiarsi da duro, ma con una modalità ben precisa: le arie da tipo col quale non litigare, Liam, se le sarebbe date solo e solamente quando era accompagnato dalla sua guardia del corpo. Il bodyguard, tuttavia, non era presente in occasione di incontri informali, come - per esempio - quelle con i colleghi musicisti. Come, appunto, Lydon.

“Ho passato alcune serate con John a Los Angeles”, ha raccontato il maggiore dei fratelli Gallagher: “Lui è uno dei miei eroi, ma l’ho anche visto diventare un vero stronzo. Semplicemente, è uno che non fa sconti a nessuno”.

Una sera ai due si aggiunge Liam, naturalmente senza guardia del corpo: “Quando siamo usciti, John non si rivolgeva mai direttamente a Liam. Parlava con me e mi diceva: ‘Chiedi al tuo cantante che tipo di trucco usa’. E Liam sarà stato a non più di quindici centrimetri da lui”.

Solo la scorsa settimana Liam, nel corso di una puntata del Jonathan Ross Show, ha chiarito una delle principali ragioni del rapporto problematico che lo lega al familiare: “Credo che entrambi rappresentiamo il problema che abbiamo, ma il problema è che lui pensa di non essere un problema. Pensa che sia solo io, il problema. Mentre io sono solo una parte del problema. Sono metà del problema: non posso fargli pensare di essere io tutto il problema. Ha bisogno di affrontare alcuni dei suoi problemi. Nel momento in cui lo farà, andremo avanti”.