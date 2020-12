La storia di Bob Marley con la Island Records

In collaborazione con

Bob Marley nel 2020 avrebbe compiuto 75 anni, se non un tumore sottovalutato non se lo fosse portato via nel 1981, a soli 36 anni.

Nato il 6 febbraio 1945, Robert Nesta Marley è una figura il cui mito è più vivo che mai anche decenni dopo: per tutti è semplicemente il re del reggae, famoso per canzoni immortali e universali. Ma la sua produzione discografica è ampia e complessa, ed è quella che raccontiamo qua in occasione della pubblicazione anche in CD dei The Complete Island Recordings. Un box di 11 dischetti che comprende gli album usciti per la storica etichetta di Chris Blackwell, pubblicazione di punta di un piano annuale per onorare il ricordo di Marley da parte di Universal, major sotto cui il marchio Island risiede da molto tempo

Il box è la versione più accessibile della Collector's Edition in vinile da 11LP in uscita la scorsa prima vera, e va da "Catch a fire" fino a "Confrontation": tutti e nove gli album di Bob Marley & The Wailers registrati in studio per la Island, più i due album dal vivo "Live!" e "Babylon By Bus".