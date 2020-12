Emilia Romagna, nasce l’associazione di promoter PER

E’ stata costituita ufficialmente l’associazione degli operatori di spettacolo dal vivo dell’Emilia-Romagna PER - Promoter Emilia-Romagna: la nuova entità, nata “per salvaguardare, promuovere e sviluppare le attività dello spettacolo dal vivo e creare opportunità di lavoro di qualità nella Regione Emilia-Romagna”, si è dichiarata “indipendente, senza scopo di lucro e inclusiva, aperta e disponibile ad allargare la propria compagine sociale ad altri operatori residenti nella regione che – condividendo finalità, attività e obiettivi di P.E.R. - lavorano nel comparto dello spettacolo e della musica dal vivo”.

Presidente dell’associazione è stato eletto all’unanimità Rolando Rivi, promoter e amministratore di Studio’s di Modena: il Comitato Direttivo è composto da Francesco Cattini, agente per IMARTS, Carpi; Libero Cola, promoter per Vidia/Romagna Concerti, Cesena; Roberto Meglioli, manager per Medials Live, Reggio Emilia; e Lele Roveri talent buyer per Estragon Bologna. E’ stato nominato Presidente dei Probiviri Alessandro Ceccarelli di BPM Concerti, mentre la carica di Tesoriere è andata a Ilaria Gradella di Puzzle Puzzle. Tra i soci fondatori sono presenti anche Rossella Bonezzi di Prima del Palco, Tania Borelli di Ital Show, Enzo Milani di Musicando, Marco Panzacchi di Boxerticket.

Tra i primi impegni presenti nell’agenda dell’associazione, si legge in una nota diffusa oggi, martedì primo dicembre, ci sono “la stesura di protocolli volti a migliorare le condizioni di sicurezza di operatori e spettatori, la creazione di un codice etico del settore e il riconoscimento delle professionalità degli operatori dello spettacolo e della musica dal vivo, ruoli fondamentali nella formazione civico-culturale della popolazione”.