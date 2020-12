System of a Down, il video di ‘Chop Suey!’ supera il miliardo di views su YouTube

La clip ufficiale di “Chop Suey!”, il primo estratto dal secondo album dei System of a Down, “Toxicity” del 2001, ha superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube: il video della band capitanata da Serj Tankian, diretto dal regista Marcos Siega - noto al pubblico televisivo per aver diretto diversi episodi di popolari serie come “Dexter”, “True Blood”, “Cold Case” e “Veronica Mars” - e girato nel parcheggio del motel Oak Tree Inn, a L.A., con la collaborazione di 1500 fan del gruppo, entra così a fare parte del Billion View Club, il circolo di opere che abbiano passato la boa del miliardo di visualizzazioni sulla piattaforma di video sharing controllata da Google.

Gli altri brani rock le cui clip abbiamo battuto il record sono stati tutti pubblicati prima della comparsa di YouTube sul panorama digitale, avvenuta nel 2005: oltre a “Chop Suey!”, infatti, la soglia del miliardo di views è stata passata da "November Rain" e “"Sweet Child o' Mine" dei Guns N’ Roses (uscite rispettivamente nel 1991 e nel 1988), "Bohemian Rhapsody" dei Queen, pubblicata nel 1975, "Numb" dei Linkin Park, distribuita a partire dal 2003, e "Smells Like Teen Spirit", uscita nel 1991.

La classifica dei video musicali più visti su YouTube è appannaggio di operazioni virali o di hit maggiormente orientate verso il pop o la dance: la clip più vista di sempre, come oltre 7 miliardi di views, è quella di “Baby Shark”, seguita da quelle di “Despacito” di Luis Fonsi con Daddy Yankee (7,08 miliardi), "Shape of You" di Ed Sheeran (5,09 miliardi), "See You Again" di Wiz Khalifa con Charlie Puth (4,84 miliardi) e "Uptown Funk" di Mark Ronson con Bruno Mars (4,02 miliardi).