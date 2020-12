Spotify lancia le sue stories

E, per le stories, venne alla fine anche il momento di Spotify. Già: dopo Snapchat e Instagram, e dopo Twitter con i suoi fleets, e dopo le analoghe versioni di LinkedIn e YouTube, tocca anche al DSP musicale lanciare la stessa modalità promozionale e di condivisione.

Apparentemente, la giornata di ieri negli Stati Uniti è stata quello in cui un lancio silenzioso e discreto ha finito per iniziare a generare un po' di rumore. Come spesso altre volte in passato, l'opzione è stata sdoganata in modalità test e senza fanfara, ma il veicolo prescelto è di quelli piuttosto a presa rapida: "Christmas Hits", comprensibilmente una di quelle playlist che si avvia a dominare gli stream nelle prossime settimane. E' dalla playlist natalizia di Spotify che è infatti possibile accedere a storie di alcune celebrità come Kelly Clarkson e Jennifer Lopez che, in brevi clip, raccontano aneddoti a tema natalizio.

Altre playlist di Spotify sono state dotate dell'opzione-stories. Per accedervi, le playlist che le supportano sono dotate di un'icona in alto a sinistra; attivandola, si accede a un'esperienza nota a qualsiasi utente di Instagram o Snapchat, con scorrimento a destra e a sinistra per guardare la serie di video brevi disponibili. Similmente, per aggiungere una storia bisogna dare un colpetto ai familiari tre puntini in basso a destra nello schermo.

Al momento non è dato sapere qual è il destino ufficiale delle Spotify stories, considerando che la sperimentazione in merito da parte della piattaforma di streaming musicale di Daniel Ek risale almeno all'estate 2019, con test condotti senza lancio ufficiale su segmenti di utenti selezionati.