La BBC censura “Fairytale of New York” dei Pogues, l'opinione di Nick Cave

L'emittente di stato britannica BBC ha censurato la canzone di Natale interpretata dai Pogues e da Kristy MacColl “Fairytale of New York” a causa delle parole 'frocio' e 'puttana' presenti nel testo ritenute oltremodo insultanti. E' curioso sottolineare che praticamente ogni anno questa canzone – che è una delle più popolari e riprodotte durante il periodo natalizio – viene censurata ed è fonte di polemica e discussione.

Un portavoce della BBC a proposito della possibilità di censurare o meno la versione originale ha dichiarato: “Sappiamo che la canzone è considerata un classico di Natale e continueremo a suonarla quest’anno, con le nostre stazioni radio che scelgono la versione della canzone più pertinente per il loro pubblico”. E ancora: "Siamo consapevoli che il pubblico giovane è particolarmente sensibile ai termini dispregiativi per il genere e la sessualità, e dopo aver considerato attentamente questo, Radio 1 ha deciso di riprodurre una versione fornitaci dalla etichetta discografica con Kirsty MacColl che canta un altro testo."

Il cantautore australiano Nick Cave, stimolato sulla questione da due fa, sul suo sito The Red Hand Files, luogo dove intrattiene ormai da tempo un sincero dialogo con i lettori rispondendo ai più svariati generi di domande.

Questo quanto scritto da Cave sulla canzone scritta dai Pogues nel 1987: "Le canzoni veramente grandi ed emotivamente potenti come "Fairytale of New York" sono davvero molto rare. Fairytale è un atto lirico ad alto filo di portata con potenza vertiginosa e giustamente si prende il posto di più grande canzone di Natale mai scritta. È al pari con qualsiasi grande canzone, di qualsiasi epoca, non solo per la sua audacia o la sua profonda empatia, ma per la sua straordinaria brillantezza tecnica. Uno dei tanti motivi per cui questa canzone è così amata è che, al di là di quasi ogni altra canzone a cui riesco a pensare, parla con una compassione davvero profonda agli emarginati e ai diseredati. Possiede una delle più grandi frasi iniziali mai scritte, le parole e la performance vocale emanano dal profondo dell'esperienza vissuta, che esiste nelle ossa stesse della canzone. Non guarda mai dall'alto in basso i suoi protagonisti. Non è condiscendente, ma dice la sua verità, chiara e disadorna. È un magnifico regalo per gli emarginati, gli sfortunati e coloro che hanno il cuore spezzato. Entriamo in empatia con la situazione dei due personaggi arrabbiati, che vivono le loro vite solitarie e disperate contro tutto ciò che il Natale promette: casa e focolare, allegria, generosità e buona volontà. È un pezzo di lirica reale come non ne ho mai sentite e ho sempre ritenuto un grande privilegio essere amico intimo del suo creatore, Shane MacGowan. Ora, ancora una volta, Fairytale è sotto attacco. L'idea che una parola, o un verso, in una canzone possa semplicemente essere cambiata con un'altra e non arrecare danni significativi è una nozione che può essere sostenuta solo da coloro che non sanno nulla della fragile natura del songwriting. Il cambio della parola "frocio" con la parola senza senso "smunto" distrugge la canzone sgonfiandola proprio nel suo momento essenziale e più spericolato, privandola del suo valore. Diventa una canzone che è stata manomessa, compromessa, addomesticata e castrata e non può più essere definita una grande canzone. È una canzone che ha perso la sua verità, il suo onore e la sua integrità, una canzone che si è inginocchiata e ha permesso alla BBC di fare i suoi tristi affari. Non sono nella posizione di commentare quanto sia offensiva la parola 'frocio' per alcune persone, in particolare per i giovani, potrebbe essere profondamente offensivo, non lo so, nel qual caso Radio 1 avrebbe dovuto prendere la decisione di vietare semplicemente la canzone e permetterle di mantenere il suo spirito fuorilegge e la sua dignità. Alla fine, mi dispiace per Fairytale, una canzone così gloriosamente problematica, come sono spesso le grandi opere d'arte, eseguita da una delle band più scurrili e sediziose del nostro tempo, i cui spettacoli migliori erano così completamente e trionfalmente fuori luogo, dovevano essere visti per crederci. Tuttavia, l'integrità di questa magnifica canzone viene messa più volte alla prova. La BBC, custode della nostra fragile sensibilità, che agisce sempre nel nostro migliore interesse, continua a mutilare un artefatto di immenso valore culturale e così facendo ci prende qualcosa di questo Natale, impossibile da misurare o sostituire."