NUOVOIMAIE, tre nuove iniziative straordinarie a favore dei soci

La collecting NUOVOIMAIE ha annunciato tre iniziative speciali a favore dei propri soci e mandandi: ad annunciarlo è stato lo stesso presidente dell’Istituto, Andrea Micciché. “Questo è un anno veramente difficile, e l’Istituto fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha cercato di adottare tutte le misure possibili e immaginabili per essere vicino alle necessità dei soci e dei mandanti dell’istituto”, ha premesso Micciché, prima di presentare nel dettaglio le tre iniziative.

La prima riguarda un bonus artiste madri, finalizzata ad aiutare tutte le socie che abbiano partorito dal 3 luglio 2018 in poi, o che - dalla stessa data - abbiano adottato o avuto in affido preadottivo dei bambini: dal primo gennaio 2021 sarà possibile presentare la domanda per aderire all’iniziativa e ottenere un bonus di 4000 euro una tantum.

La seconda, invece, è legata a due fondi straordinari di sostegno intestati - d’accordo con le rispettive famiglie - a due grandi artisti scomparsi di recente, il già batterista dei Pooh Stefano D’Orazio e Gigi Proietti. Dell'ammontare complessivo di 5 milioni di euro, i due fondi sono destinati agli artisti che nel corso del 2020 hanno subito un importante decremento economico di reddito ed entrate: tutti i soci che corrisponderanno alle caratteristiche indicate nel sito ufficiale dell’Istituto potranno presentare un’istanza a partire dal 4 dicembre fino all’8 gennaio per ottenere il sostegno, che verrà erogato nel gennaio del prossimo anno. L’ammontare dell’assegno sarà stabilito dall’assemblea di NUOVOIMAIE, che si riunirà dopo l’Epifania, in base al numero delle domande richieste.

La terza e ultima iniziativa concerne un fondo speciale di ripartizione pari a 18 milioni di euro, costituito da somme che derivano dal vecchio fondo di garanzia rilasciate in conseguenza della modifica del regolamento di ripartizione votato dall’assemblea circa un anno fa. Le somme saranno rimesse in ripartizione prima del Natale 2020: i soci e i mandanti riceveranno entro le prossime festività una comunicazione con l’esatto importo da incassare. Sarà - ha specificato Micciché, che ha ricordato come iniziative del genere siano possibili grazie “all’importante fatturato che l’Istituto ha avuto nel 2019 e alla capacità di mettere in campo una serie di scelte e soluzioni che vanno incontro alle esigenze degli artisti” - la più importante ripartizione che un ente di intermediazione dei diritti connessi abbia mai fatto nella storia del diritto connesso in Italia.