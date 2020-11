Drake sogna di interpretare Barack Obama, e Obama dice...

Scambio di carinerie tra la superstar canadese del pop Drake e l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Rispondendo alla domanda, nel caso un giorno fosse girato un film sulla sua vita, cosa pensa del fatto che la sua parte potrebbe essere interpretata dal 34enne musicista di Toronto, Obama ha dichiarato di non avere nulla in contrario, anzi.

Il 59enne politico statunitense ne ha parlato in una intervista rilasciata a Speedy Morgan. Ecco cosa ha detto: "Vi dirò questo, Drake sembra essere in grado di fare tutto ciò che vuole. Mi spiego, questo è un fratello pieno di talento. Quindi, se arriva il momento e lui è pronto... Drake ha, cosa più importante, credo, il timbro di approvazione della mia famiglia. Sospetto che a Malia e Sasha (le figlie di Obama, rispettivamente di 22 e 19 anni, ndr) andrebbe più che bene."

Dal suo canto Drake non ha mai nascosto la volontà di essere pronto ad interpretare la parte di Barack Obama. La sua prima dichiarazione in questo senso risale addirittura al 2010, quando Obama era diventato presidente degli Stati Uniti da un anno o poco più.

Drake spiegò: "Spero che qualcuno faccia presto un film sulla vita di Obama perché potrei interpretarlo. Seguo tutti i suoi discorsi. Ogni volta che lo vedo in TV, non cambio canale, presto decisamente attenzione e ascolto le inflessioni della sua voce. Se domandi a qualcuno che mi conosce, sono abbastanza bravo nelle imitazioni. Lentamente ma inesorabilmente, non sono nella modalità in cui studio perché nessuno mi ha chiamato per fare qualcosa, ma faccio attenzione, così quando arriva quel giorno non mi sforzerò per imparare a parlare come lui."

Nell'attesa che Drake possa finalmente coronare il sogno di diventare, almeno sullo schermo, presidente di una grande potenza politica mondiale, va comunque rilevato che non sarà il primo ad interpretarlo in una fiction. Obama infatti è stato già impersonato, quest'anno, dall'attore britannico Kingsley Ben-Adir nella miniserie televisiva "The Comey Rule" (in italiano, 'Sfida al presidente') e da quello statunitense Parker Sawyers nel film del 2016 "Southside with You" (in italiano, 'Ti amo presidente').