Musica e listini: discografia poco mossa, Spotify scatta in alto

Quella appena trascorsa, caratterizzata anche da un giorno di chiusura dei mercati negli Stati Uniti per il Thanksgiving Day di giovedì, non è stata una settimana memorabile per i titoli delle aziende appartenenti o facenti indirettamente riferimento all'industria musicale, pur in 5 giorni che hanno visto gli indici europei svettare verso nuovi record.

Le eccezioni?

Segnalerei la 'tranquilla' scalata di Avid, specializzata in video e multimedia, che pur non ambendo a una capitalizzazione di primo piano continua ad apprezzarsi; il colpo di reni di Sony Corporation, che dopo un balzo in avanti grazie alla nuova Playstation pareva volere tirare il fiato, e invece...; e, ultima ma prima per rilievo, Spotify, che forse inizia a dimostrare di essere un titolo più indipendente dai cicli economici che in passato: la sua ascesa prosegue anche in una fase in cui il resto dei mercati è ottimista per le notizie (vaccini) che potrebbero attutire l'impatto della pandemia - eppure ci eravamo abituati all'idea che la piattaforma di streaming, al pari di Netflix, potesse giovarsi in particolar modo del distanziamento sociale.

Di seguito, il dettaglio dei titoli osservati in ordine alfabetico.