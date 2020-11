Mario Castelnuovo, esce un DVD-concerto. Video per Rockol

Mario Castelnuovo pubblica il suo primo DVD–concerto, registrato poco prima del lockdown il 2 febbraio 2020, presso la Dogana Veneta di Lazise, nell'ambito della rassegna "Lazise - Canzoni d'Autore". Il video è integrato da un CD con due nuovi brani: il primo, "Guardalalunanina", è un omaggio alla figlia; il secondo è un inedito dal titolo "Stanotte ho fatto un sogno", dedicato ai suoi genitori, che qui ha cantato per i lettori di Rockol.

Dice Castelnuovo:

“Certi ricordi, con gli anni, non si sfrangiano nemmeno sui bordi come fanno certe vecchie foto. Ho voluto immaginare mio padre e mia madre nell'occasione più semplice e quotidiana, in cucina, con quel pudore e quella delicatezza che penso li abbiano sempre caratterizzati. Gli odori che avvertiamo sono quelli struggenti e sorridenti di un tempo 'protetto' dalla loro presenza”.