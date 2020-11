Filippo Malatesta: concerto esclusivo per chi acquista l'album

Filippo Malatesta presenterà il suo nuovo album "Biutifullove" mercoledì 2 dicembre alle 20:00, in esclusiva per chi lo acquisterà in prevendita sul sito dell’etichetta "Your Voice Records" entro mercoledì 2 dicembre alle 12.

"Biutifullove" è l'album del ritorno, dopo 16 anni, del cantautore di Verucchio, che ne ha già altri sei nella sua discografia (esordì nel 1992 con "La figlia del Re"; nel 2019 ha pubblicato l'antologia con due inediti "Sopra la polvere"); contiene dodici brani inediti più la cover di "Ho difeso il mio amore", la canzone dei Nomadi cover di "Nights in white satin" dei Moody Blues, arricchita da un featuring del violinista Federico Mecozzi.