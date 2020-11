Miley passione rock: ascolta i duetti con Billy Idol e Joan Jett (e non solo)

Miley passione rock. Con il suo nuovo album "Plastic hearts", uscito lo scorso venerdì a distanza di tre anni dal precedente "Younger now", l'ex stellina Disney ha aperto un'altra parentesi della sua carriera. L'ennesima, dopo gli esordi nelle serie per bambini, la svolta con "Bangerz" e la hit "Wrecking ball", il disco sperimentale inciso con i Flaming Lips e il ritorno alla purezza degli esordi con le sonorità country pop di "Younger now". A 28 anni, Miley Cyrus si butta sul rock, o quantomeno ci prova (leggi qui la nostra recensione).

"Plastic hearts" contiene duetti con artisti del calibro di Billy Idol e Joan Jett. Con l'ex frontman della band punk rock dei Generation X la cantante aveva avuto modo di condividere il palco già nel 2016, in occasione dell'iHeartRadio Festival di Las Vegas: insieme proposero un'elettrizzante duetto sulle note di "Rebel yell", la hit dell''83 tratta dall'omonimo album. Dal palco allo studio di registrazione: è stata Miley Cyrus, lo scorso settembre, ad annunciare che nel suo nuovo disco avrebbe cantato con Billy Idol, 64 anni. I due sono tornati ad unire le forze per "Night crawling", che potete ascoltare proprio qui sotto.

Joan Jett, per la quale Miley Cyrus ammise di avere un debole già nel 2011, quando per i fan era ancora l'alter ego di Hannah Montana (il personaggio che interpretava nell'omonima serie Disney) ma nei suoi concerti cantava cover di "I love rock'n'roll", "Cherry bomb" e "Bad reputation". Con l'ex Runaways, oggi 62enne, Miley ha inciso per il suo nuovo album "Bad karma", con lo zampino di Mark Ronson, già al fianco di - tra gli altri - Queens of the Stone Age, Paul McCartney, Black Lips, Robbie Williams e Amy Winehouse.

Nel disco è contenuto anche un duetto con l'ex Fleetwood Mac Stevie Nicks, che a 72 anni non prova affatto imbarazzo a mettersi a disposizione di star del pop e del rock come la stessa Miley Cyrus, Harry Styles e Lana Del Rey, e che qui canta con la voce di "Wrecking ball" il remix del singolo "Midnight sky", che omaggia i Survivor e la loro "Eye of the tiger". Chiudono il disco le cover dal vivo di "Heart of glass" dei Blondie (già proposta lo scorso settembre sul palco dell'ultima edizione dell'iHeart Festival) e quella di "Zombie" dei Cranberries eseguita a Los Angeles all'inizio di ottobre, elogiata dalla band della scomparsa Dolores O'Riordan.

Per le foto che accompagnano il booklet di "Plastic hearts", copertina compresa, Miley Cyrus ha chiamato Mick Rock, fotografo delle icone del rock e a sua volta icona, scelto nel corso degli anni da Queen, David Bowie, Syd Barrett, Lou Reed, Iggy Pop e i Sex Pistols.

Vale la pena ricordare che in passato Miley Cyrus ha cantato i Led Zeppelin, i Beatles, i Pink Floyd, i Nine Inch Nails, i Pearl Jam e i Doors e suonato con le star del glam rock Steel Panther. Miley ha recentemente annunciato di aver registrato, parallelamente a "Plastic hearts", anche un disco di cover dei Metallica, già omaggiati lo scorso anno sul palco del Glastonbury Festival.