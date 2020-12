Speciale Diodato "Storie di un'altra estate", puntata 7: "Un'altra estate"

Nonostante "Storie di un'altra estate" sia disponibile per intero dal 29 novembre su RaiPlay, l’abbiamo esplorata su Rockol in otto episodi, pubblicando una pillola per puntata all'interno di uno speciale sulla docu-serie dedicata a Diodato.

La puntata conclusiva, la numero 8, è dedicata – come quella d’apertura – a “Un’altra estate” e, analogamente, riapproda a Taranto, città e luogo dell’anima dell’artista. E se in passato l’aveva accostata al concetto di bellezza, questa volta Taranto è per Antonio parte di un binomio forte con il mare:

“Il mare è dentro di me. Non che io sia un gran nuotatore, sono nipote di un pescatore, probabilmente però mi è passato qualcosa nel sangue. È proprio uno sguardo sul mare che mi ha segnato, ce l’ho sempre avuto davanti agli occhi e avere il mare davanti ti cambia la percezione, ti cambia umanamente” (…) “il mare te la mette un po' di malinconia dentro, ma ti mette anche gioia di vivere, la voglia di sfogarti in quel mare”.