Speciale Diodato "Storie di un'altra estate", puntata 6: "Cosa siamo diventati"

Ecco un'altra pillola di "Storie di un'altra estate", la docu-serie dedicata a Diodato che è in programmazione dal 29 novembre su RaiPlay e che viene raccontata da Rockol per otto giorni consecutivi, puntata per puntata, e poi riproposta all'interno di uno speciale.

La puntata dedicata a "Cosa siamo diventati" è ambientata a Milano, dove l'artista si ritrova in compagni di tre ospiti molto speciali: Dario Giovannini, al vertice di Carosello Records, il suo discografico; Alfredo Gramitto Ricci, patron della Curci Editore; e Manuel Agnelli, che non necessita di presentazioni ma che stimola, con la sua presenza, una riflessione sulla formazione artistica e sulle influenze di Antonio.

E, sul tema, Diodato chiarisce esattamente dove affondano le radici della sua musica e della sua ispirazione:

“Ho ascoltato tanta musica italiana, perché avevo bisogno di alcuni riferimenti. Con De Andrè è stato subito sconforto, perché capisci che non arriverai mai a quel livello. È avere riferimento così alti, perché puntando così in alto, tu in qualche modo arrivi magari ad una via di mezzo e ho capito che le mie radici erano lì, nel cantautorato italiano”.