Speciale Diodato "Storie di un'altra estate", puntata 3: "Fino a farci scomparire"

Quella che illuminiamo oggi è la terza di otto parti di "Storie di un'altra estate", docu-serie dedicata a Diodato in programmazione su RaiPlay.

La terza puntata è ambientata a Roma e vede presenti come ospiti Daniele Luchetti, Massimo Martelli e Giacomo Bottalico.

In questo viaggio per l'Italia, post Festival di Sanremo 2020 - sua la vittoria con "Fai rumore" - ma anche post lockdown, Diodato presenta la sua musica in una dimensione decisamente visuale, come sottolinea Massimo Martelli nel suo commento sull'artista:

“Diodato è cinematico, tu la canzone non è che la senti, la vedi. Diodato ha un altro aspetto fondamentale che mi piace moltissimo, che le sue canzoni le nasconde. Io la sua musica la vedo come un film semovente, non la ascolto e basta, la vedo”.

E Antonio, evidentemente, non la pensa in modo particolarmente diverso se è vero che chiosa così:

“Penso spesso alle mie canzoni come una sorta di colonna sonora. Molti miei brani hanno delle code musicali, e mi piace pensare alle mie canzoni come colonna sonora della vita, non solo mia, ma anche degli altri e di chi la ascolta”.

La puntata è dedicata a "Fino a farci scomparire". Cerca le canzoni per ciascuna puntata nello speciale dedicato da Rockol a "Storie di un'altra estate"