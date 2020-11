Elettra Lamborghini "tagliata" da The Voice Senior?

Piccolo giallo a margine della prima puntata di The Voice Senior, ieri sera su Rai1. Nella puntata si è esibita Viviana Stucchi, ex Zecchino d'oro da bambina, ora mamma che canta Elettra Lamborghini. Nei titoli di coda compare il nome della Lamborghini come ospite, che però in puntata non si è vista.

Secondo quanto riportato da TV Blog e altri siti, l'AD Rai Fabrizio Salini avrebbe chiesto all'ultimo minuto alla direzione di rete di tagliare la presenza della cantante. Che sarebbe dovuta entrare in scena dopo quella esibizione ed esibirsi in una lezione di twerking. Il taglio sarebbe stato effettuato ad un'ora dalla messa in onda, e sarebbe stato motivato dal voler evitare nuove polemiche dopo quelle derivate dal programma "Detto fatto", in cui nei giorni scorsi è andata in scena una "lezione" per fare la spesa in modo sexy, messa in scena nel giorno contro la violenza sulle donne. Il programma è stato sospeso.

Il FattoQuotidiano cita invece una fonte interna RAI che smentisce

Per finire in tempo, alla mezzanotte, sono stati fatti diversi tagli della registrazione. Quindi la scena incriminata non è stata tolta per censura ma semplicemente per rientrare nei tempi stabiliti. Non si può parlare di censura dal momento che Elettra Lamborghini sarà tra le ospiti della prossima puntata”

La cantante per ora non commenta. Intanto la prima puntata ha totalizzato 4.483.000 telespettatori con uno share del 19,78%, oltre le aspettative di rete