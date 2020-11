Classifiche, tutte le novità della settimana del 27 novembre: in Italia domina Sfera Ebbasta

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 27 novembre al 4 dicembre 2020, che vede al primo posto “Famoso” di Sfera Ebbasta, segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Be” dei Bts (2)

“Canzoni d’amore nascoste” di Fabrizio Moro (4)

“Le canzoni della nostra storia” dei Pooh (6)

“Delicate sound of thunder” dei Pink Floyd (8)

“Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast Live In Mexico City” degli Iron Maiden (14)

“Non c’è” di Edoardo Bennato (15)

“Idiot Prayer: Nick Cave Alone” di Nick Cave (23)

“Greatest Hits 1” dei Queen (51)

“Walls” di Louis Tomlinson (56)

“Parachutes” dei Coldplay (65)

“Folklore” di Taylor Swift (73)

“Mr Simpatia” di Fabri Fibra (77)

“Merry Christmas” di Maria Carey (80)

“I put a spell on you” di Nina Simone (81)

“Mainstream” di Calcutta (89)

“X Factor playlist live” (90)

“Il fantadisco dei me contro te” dei Me contro te (91)

“Che vita meravigliosa” di Diodato (92)

“Legend” di Bob Marley & The Wailers (94)

“Moment” dei Dark Tranquillity (96)

“Made in the a.m.” dei One Direction (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio “Famoso” di Sfera Ebbasta, direttamente al primo posto:

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 27 novembre al 4 dicembre 2020, che vede “Baby” di Sfera Ebbasta e J Balvin al primo posto, segnala i nuovi ingressi di:

“Tik Tok” di Sfera Ebbasta, Marracash e Gué Pequeno (2)

“Hollywood” di Sfera Ebbasta e Diplo (3)

“Abracadabra” di Sfera Ebbasta (4)

“Macarena” di Sfera Ebbasta (5)

“Male” di Sfera Ebbasta (6)

“Freestyle” di Sfera Ebbasta (8)

“Giovani re” di Sfera Ebbasta (9)

“Gelosi” di Sfera Ebbasta (10)

“Salam Alaikum” di Sfera Ebbasta, 7Ari e Steve Aoki (11)

“Gangbang” di Sgera Ebbasta e Lil Mosey (12)

“6am” di Sfera Ebbasta (13)

“Prisoner” di Miley Cyrus e Dua Lipa (34)

“Monster” di Shawn Mendes e Justin Bieber (36)

“All I want for Christmas is you” di Mariah Carey (56)

“Volente o nolente” di Ligabue ed Elisa (60)

“Life goes on” dei Bts (61)

“Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari (99)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Baby” di Sfera Ebbasta e J Balvin direttamente al primo posto:

La classifica Radio Airplay, che vede ancora al primo posto "Contatto" dei Negramaro, segnala come nuovo ingresso:

“Volente o nolente” di Ligabue ed Elisa (6)

“Fino a farci scomparire” di Diodato (33)

“Realize” degli AC/DC (40)

“Siccome sei” di Giordana Angi (60)

“Baby” di Sfera Ebbasta e J Balvin (70)

“Monster” di Shawn Mendes e Justin Bieber (74)

“Un tempo piccolo” di Mina (79)

“10 Missed Calls” di Black Coffee (82)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Volente o nolente” di Ligabue ed Elisa alla posizione numero sei:

La classifica airplay Absolut Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede al primo posto “Léon” dei Melancholia.

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede al primo posto “Power up” degli AC/DC, segnala i nuovi ingressi di:

“Pluto x Baby Pluto” di Future e Lil Uzi Vert (2)

“Starting over” di Chris Stapleton (3)

“Until I return” di YoungBoy Never Broke Again (10)

“So help me God!” (15)

“Believe” di Andrea Bocelli (26)

“Wee need a little Christmas” di Pentatonix (30)

“Spirit World Field Guide” di Aesop Rock (54)

“Afrodisiaco” di Rauw Alejandro (75)

“Inlet” degli Hum (111)

“Star Wars: The Mandalorian: Music fron the original series” (128)

“Fuck everybody 3” di Blac Youngsta (143)

“A better time” di DaVido (170)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Power up” degli AC/DC alla prima posizione:

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede al primo posto "Mood" di 24kGoldn e Iann Dior, segnala i nuovi ingressi di:

"Drankin N Smokin" di Future e Lil Uzi Vert (31)

“Holiday” di Lil Nas X (37)

“Stripes Like Burberry” di Future e Lil Uzi Vert (46)

“That’s it” di Future e Lil Uzi Vert (50)

“Real Baby Pluto” di Future e Lil Uzi Vert (54)

“Iris” di Phoebe e Maggie (57)

“Marni on me” di Future e Lil Uzi Vert (64)

“Million dollar play” di Future e Lil Uzi Vert (67)

“Sleeping on the floor” di Future e Lil Uzi Vert (68)

“What’s your country song” di Thomas Rhett (85)

“Plastic” di Future e Lil Uzi Vert (86)

“Rockstar Chainz” di Future (97)

“Bought a bad bitch” di Future e Lil Uzi Vert (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è "Drankin N Smokin" di Future e Lil Uzi Vert:

La UK Charts album della settimana dal 27 novembre al 4 dicembre 2020, che vede al primo posto “Together At Christmas” di Michael Ball & Alfie Boe, segnala i nuovi ingressi di:

“Be” dei Bts (2)

“Classic Diamonds” di Neil Diamond e Lso (5)

“Nights Of The Dead - Legacy Of The Beast” degli Iron Maiden (7)

“Idiot prayer” di Nick Cave (18)

“Night Network” dei Cribs (19)

“Harmony” di Josh Groban (24)

“Apart together” di Tim Minchin (27)

“The Pianoman At Christmas” di Jamie Cullum (31)

“Music Trial & Trauma - A Drill Story” di Loski (39)

“Good news” di Megan Thee Stallion (46)

“Gold” di Dr Hook (54)

“From Elvis in Nashville” di Elvis Presley (70)

“Live drugs” dei War on drugs (80)

“No trendy Rechauffe – live” di David Bowie (86)

Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio “Together At Christmas” di Michael Ball & Alfie Boe, direttamente alla prima posizione.

La UK Charts singoli della settimana vede ancora al primo posto "Positions" di Ariana Grande e segnala i nuovi ingressi di:

“Prisoner" di Miley Cyrus e Dua Lipa (8)

“Monster” di Shawn Mendes e Justin Bieber (9)

“Life goes on” dei Bts (10)

“The Christmas” di Jess Glynne (63)

“Move on” di Lil Tjay (65)

“Blue and Grey” dei Bts (66)

“Don’t cry” di Bugzy Malone & Dermot Kennedy (77)

“Body” di Megan Thee Stallion (80)

“Kate Winslet” di Nsg Ft Unknown T (94)

“Love Not War (The Tampa Beat)” di Jason Derulo & Nuka (95)

“Never Really Mine” diu Dutchavelli (99)

Il più alto fra i nuovi ingressi è "Prisoner" di Miley Cyrus e Dua Lipa, direttamente alla ottava posizione.

