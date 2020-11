Liam Gallagher: "Noel pensa che l'unico problema sia io"

L'ex frontman degli Oasis, Liam Gallagher ha registrato un'intervista con il programma TV The Jonathan Ross Show per parlare del suo ritorno discografico con il singolo 'All You're Dreaming Of' e del live streaming "Downy By The River Thames", in programma sabato 5 dicembre. Come facile immaginare, l'occasione è stata anche l'ennesima per affrontare il tema che più interessa tutti i suoi fan: la pace con Noel e la reunion degli Oasis. Intervistato per la puntata del The Jonathan Ross Show in onda domani su ITV, il rocker di Manchester ha affrontato il tema più discusso da quando gli Oasis si sono sciolti nel 2009, quello di una possibile pace con suo fratello Noel Gallagher e una reunion della band. Il più piccolo dei fratelli Gallagher in passato aveva parlato di una pazzesca offerta economica per rimettere insieme una delle band più iconiche anni '90, offerta prontamente rispedita al mittente da Noel. "Noel? Pensa che io sia l'unico problema. La verità è che dobbiamo assumerci delle respobsabilità di prima fare certi passi", ha spiegato Liam.

'All you're dreaming of' è un instant classic perfetto per questo periodo dell’anno”, aveva scritto Liam Gallagher, annunciando l’uscita del suo nuovo singolo natalizio, pubblicato oggi - 27 novembre. L’ex Oasis aveva aggiunto: “Considerando l'anno che abbiamo passato, spero che questo brano riporti un po' di amore e speranza tanto necessari. Bing Crosby sarebbe stato orgoglioso”. La canzone, dal titolo “All you're dreaming of”, è il primo singolo inedito del già cantante cantante della band di “Wonderwall” dall'uscita del suo più recente album, "Why Me? Why not.” (leggi qui la nostra recensione), nel 2019. I proventi ricavati dai download e dagli stream del brano, scritto dal minore dei fratelli Gallagher insieme a Simon Aldred e prodotto da Andrew Wyatt, saranno devoluto in beneficenza a favore di Action For Children.