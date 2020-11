Diodato, ‘Storie di un’altra estate’: una clip dal Live Music Club di Trezzo

“Sarà una piccola raccolta di emozioni, riflessioni, frammenti di vissuto che abbiamo avuto modo di registrare durante il tour di questa estate”: così Diodato ha presentato “Storie di un'altra estate”, la docu-serie che prenderà il via il prossimo 29 novembre e che, disponibile sulla piattaforma digitale RaiPlay, sarà dedicata al cantautore di origine pugliese. Le puntate della serie, oltre a essere una testimonianza degli spettacoli del tour “Concerti di un’altra estate” tenuti nell’estate 2020 dal vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo (qui abbiamo raccontato il live romano, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma), racconteranno qualcosa in più sulla voce di “Fai rumore”, sia sotto il profilo artistico che personale.

In attesa di “Storie di un’altra estate”, in cui Diodato racconterà sé stesso attraverso la sua musica e le città che hanno segnato la sua vita e su cui torneremo anche noi "a puntate" dalla prossima settimana, ecco una clip registrata presso il Live Music Club di Trezzo sull’Adda (Milano), venue scelta dal cantautore per le prove con la band prima dei concerti estivi:

“La situazione da cui arrivavamo, quella speranzosa in cui ci siamo ritrovati e l’incredibile sequenza di concerti che, direi quasi casualmente, mi portava ad attraversare luoghi che mi hanno segnato umanamente e artisticamente, si sono pian piano trasformate in un racconto, in un viaggio tra passato, presente e futuro, fatto di tante voci, non solo la mia. Spero riusciate a trovarvi bellezza perché, alla fine, è lei che ho cercato”, aveva scritto Antonio Diodato lo scorso 18 novembre sui social. Sempre sul proprio profilo Instagram, ricordando l’appuntamento con “Storie di un’altra estate”, nei giorni scorsi il cantautore ha condiviso alcuni estratti dalla docu-serie in arrivo su RaiPlay. L’ultima clip pubblicata da Diodato è accompagnata da una didascalia che recita: “È stato un viaggio meraviglioso in un’estate sospesa fatta di concerti, incontri con amici speciali, ricordi e uno sguardo sul futuro”.