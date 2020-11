AmaSanremo, la quinta puntata: chi è passato in finale

Ieri sera, 26 novembre, è andata in onda la puntata conclusiva di “AmaSanremo”, durante la quale sono stati assegnati gli ultimi due posti disponibili per la finale di Sanremo Giovani, in programma il prossimo 17 dicembre al Teatro Casinò di Sanremo. Il quinto e ultimo appuntamento con le semifinali delle selezioni dei giovani in gara a Sanremo 2021 si è concluso con il passaggio in finale di Daniele Folcarelli, romano classe 1992, in arte Folcast e il già finalista di "X Factor" nel 2016, Davide Shorty.

Le esibizioni dei quattro cantanti in gara ieri sera, che hanno proposto ciascuno la propria canzone (Folcast ha cantato “Scopriti”, Galea il pezzo “I nostri 20”, Alioth ha eseguito “Titani" e Davide Shorty il brano "Regina") sono state giudicate dal pubblico da casa tramite il televoto, dalla commissione musicale capitanata da Amadeus - confermato direttore del Festival di Sanremo anche per la 71esima edizione della kermesse - e composta dal conduttore del programma insieme a Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis e dalla giuria televisiva composta dalla direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa.

Folcast, Davide Shorty e i vincitori delle quattro puntate precedenti di “AmaSanremo” - Merlot (in gara con "Sette volte"), Wrongonyou (in gara con "Lezioni di volo"), Greta Zuccoli (in gara con "Ogni cosa sa di te"), Le Larve (in gara con "Musicaeroplano"), Gaudiano (in gara con "Polvere da sparo"), I Desideri (in gara con "Sotto lo stesso cielo"), Hu (in gara con "Occhi Niagara") e Avincola (in gara con “Goal!") - canteranno nella finalissima del 17 dicembre e sei di loro parteciperanno alla settantunesima edizione di Sanremo, in gara tra le "Nuove proposte”, insieme a due degli otto vincitori di Area Sanremo, scelti dalla commissione Rai. Durante la finale sarà svelato anche il parterre dei 20 "Campioni", i cantanti in gara nella categoria dei “Big”.