Alicia Keys canta i BTS: video

“Scommetto che non pensavate che avrei suonato questa canzone. Fatemi sapere se la conoscete”, ha detto Alicia Keys all’inizio di un video pubblicato lo scorso 26 novembre sui social, che vede la musicista statunitense proporre una propria versione piano e voce di un pezzo della canzone “Life Goes On” dei BTS. Il gruppo sudcoreano ha ricondiviso il filmato sul proprio profilo Twitter, scrivendo: “Grazie, che grande onore”.

Thank you.. such a big honor 😃💜 https://t.co/R9F9vxqKhB — 방탄소년단 (@BTS_twt) November 26, 2020

Ecco il più recente singolo estratto dall’ultimo album in studio della band K-pop, “Be”, uscito lo scorso 20 novembre:

La voce di “If I Ain't Got You” ha condiviso la clip in cui canta e suona “Life Goes On”, dopo che uno dei membri del gruppo sudcoreano V ha pubblicato su Twitter un breve filmato in cui interpreta in macchina un passaggio di “Love Looks Better”, l’ultimo singolo estratto dal nuovo album della Keys, “Alicia” (leggi qui la nostra recensione).

love looks better 내일😊😆 아미는 듣겠네~ pic.twitter.com/7NCpHxzD4y — 방탄소년단 (@BTS_twt) November 19, 2020

Di seguito è riportato il video ufficiale del brano di Alicia Keys.

I BTS - che il 21 febbraio hanno dato alle stampe l’album “Map of the soul: 7” (leggi qui la nostra recensione) - hanno recentemente ricevuto una nomination per i Grammy Awards 2021 (qui le shortlist delle candidature) nella categoria “Best Pop Duo/Group Performance” con il brano “Dynamite”. Il video del singolo, pubblicato il 21 agosto scorso come primo estratto da “Be”, è stato il primo nella storia a superare su YouTube i 100 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dalla sua pubblicazione.

La cerimonia di gala della sessantatreesima edizione della “music's biggest night” - per la quale non è riuscito a ottenere alcuna nomination The Weeknd, che in un post pubblicato su Twitter ha scritto che i Grammy "rimangono corrotti” - si terrà il 31 gennaio, e sarà presentata da Trevor Noah.