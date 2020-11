Midem Music Networking Week, al via la settimana di incontri online con i protagonisti dell’industria

Prenderà il via il prossimo lunedì 30 novembre la Music Networking Week, settimana di incontri virtuali sulla piattaforma digitale del Midem che vedrà i protagonisti dell’industria musicale di tutto il mondo confrontarsi con addetti ai lavori e appassionati nel corso di webinar e meeting digitali. La serie di eventi prenderà il via con gli appuntamenti con analisti musicali e investitori (lunedì tra le 16 e le 18), per poi proseguire con i responsabili delle piattaforme streaming e gli editori (martedì tra le 16 e le 18), i servizi per le etichette, gli uffici stampa e i legali (mercoledì tra le 16 e le 18), le collecting, i manager e gli a&r (giovedì trale 10 e 30 e le 18), e gli operatori del live e i direttori artistici (venerdì tra le 16 e le 18).

Tra i relatori selezionati ci sono anche la responsabile delle relazioni internazionali di SIAE Stefania Ercolani, il responsabile di sincronizzazioni e partnership di Sugar Roberto Genovese, la Label Coordinator & Sync Supervisor di Carosello Records Guendalina Gramitto Ricci, il fondatore dell’agenzia Good Ones Danilo Durante e Paola Zukar, la manager di alcuni degli esponenti di spicco della scena rap italiana.

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono reperibili sul sito ufficiale dell’iniziativa all’indirizzo www.midem. L’evento non prevede il pagamento di biglietti per accedere agli incontri: gli orari indicati potrebbero essere soggetti a variazioni.