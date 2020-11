Classifiche: Andrea Bocelli per la decima volta nella top 10 negli Usa

Andrea Bocelli per la decima volta nella top 10 dei dischi più venduti negli Stati Uniti. L'ultimo album del tenore toscano, "Believe", debutta al quinto posto nella classifica dei dischi più acquistati negli Usa, pubblicata da Billboard: pubblicato il 13 novembre, nei primi sette giorni nei negozi ha venduto 20mila copie secondo i dati di Nielsen Music/MRC Data. La "Album Sales chart" di Billboard fa riferimento solo alle vendite tradizionali, quelle dei dischi fisici. Bocelli fece il suo primo ingresso nella classifica nel 1999, ventuno anni fa, con l'album "Sogno", che esordì al quarto posto. Conquistò la prima posizione nel 2018 con "Sì", contenente duetti con Ed Sheeran e Dua Lipa. Nel corso della sua carriera fino ad oggi, fa sapere Billboard, Andrea Bocelli ha venduto nei soli Stati Uniti la bellezza di 24,3 milioni di copie. Con "Believe" conquista anche per la ventesima volta il primo posto della classifica "Classical Albums" e il quattordicesimo primo posto nella "Classical Crossover Albums".