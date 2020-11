Buon lavoro a ADMR Rock Web Radio

Nasce ADMR Rock Web Radio, una nuova web radio italiana che inizia le trasmissioni oggi 29 novembre dagli studi di Chiari (Brescia) per iniziativa dell’Associazione ADMR-Chiari.

Una web radio dedicata al rock a 360 gradi, 24 ore su 24, con diverse rubriche e programmi, condotti da esperti di musica rock e non, coadiuvati dal direttore Maurizio Mazzotti, fondatore nel 1997 dell'Associazione e patron del Chiari Blues Festival.

Ai microfoni della neonata radio - ascoltabile qui - si alterneranno questi conduttori:

Mauro Zambellini, giornalista e collaboratore storico della rivista "Buscadero"

Davide Grandi, promoter con AZ-Blues, organizzatore e giornalista per "Il Blues".

Aldo Pedron, giornalista e collaboratore di www.dissensiediscordanze.it

Maurizio Galli, giornalista per "Mescalina", "L’isola" e fondatore del sito "Musicalmind"

Max Stefani, storico ex direttore di "Il Mucchio", "Outsider" e scrittore

Fabio Cerbone, giornalista e collaboratore storico della rivista "Buscadero"

Elena Barusco, già collaboratrice per molti anni di Radio Popolare Milano, esperta del suono "Americana"

Ugo Buizza, giornalista e speaker storico di Radio Onda D’Urto

Marco Valenti, già collaboratore di Radio Popolare di Brescia e oggi di Radio Onda d'Urto di Brescia.

Marco Ercolani, promoter ed organizzatore di concerti per Barley Arts.

Nicola Bignami, bassista

Francesco Saiù, musicista jazz

Fabio Nosotti, fotografo e esperto di rock del Sud degli USA

Eleonora Bagarotti, giornalista e scrittrice

Paolo Paletti, già collaboratore di Radio Onda d'Urto di Brescia

Ermanno Labianca, storico autore Rai e giornalista

Sergio D’Alesio, scrittore, giornalista e biografo

Rosario Puma, tecnico appassionato di musica rock

Giacomo Baroni, giornalista del "Giornale di Brescia", già collaboratore di "Jam"

Davide Mazzotti e Giambattista Volpi - chitarra e voce della band Verdecane