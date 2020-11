AmaSanremo, la quinta puntata stasera in tv: i cantanti in gara

Quinto ed ultimo appuntamento con "AmaSanremo", in onda questa sera alle 22.45 su Rai1. Due i posti ancora da assegnare sui dieci disponibili per la finale di Sanremo Giovani, in programma il prossimo 17 dicembre al Teatro Casinò di Sanremo. A contenderseli saranno Alioth, Folcast, Galea e Davide Shorty.

Chi è Alioth, in gara con "Titani"

Cantautore romano, sui social si presenta così: “Qualche anno fa cantavo Adele e John Lennon in cameretta o davanti a pochi amici. Poi ho iniziato a scrivere, ma le parole rimanevano racchiuse in quattro mura, senza arrivare agli altri. Non so se il mio limite ero io o le pareti, ma adesso ho voglia di espormi e dire la mia con il linguaggio più universale che esista: la musica". Ha pubblicato da indipendente i singoli "Lava" e "Monteverde" (ispirato all'omonimo quartiere romano).

Chi è Folcast, in gara con "Scopriti"

Vero nome Daniele Folcarelli, romano classe 1992, prova a conquistare un posto tra le "Nuove Proposte" di Sanremo 2021 con "Scopriti", scritta insieme a Tommaso Colliva e prodotta proprio da quest'ultimo, già collaboratore dei principali esponenti della scena indie-alternative italiana (dagli Afterhours in giù) e richiesto anche all'estero (Muse. Phoenix, Franz Ferdinand).

Chi è Galea, in gara con "I nostri 20"

Claudia Guaglione - questo il nome all'anagrafe della cantautrice, pugliese, vent'anni - nel 2017 si fece notare ai provini di "X Factor". Per stile e attitudine strizza l'occhio alle nuove protagoniste della scena cantautorale americana, quella del giro indie pop, da Phoebe Bridgers a Clairo. La sua canzone è prodotta da Antonio Filippelli, già braccio destro di Levante.

Chi è Davide Shorty, in gara con "Regina"

Già finalista di "X Factor" nel 2016, stimato da Daniele Silvestri, che con lui ha inciso "Tempi modesti", uno dei brani contenuti nell'album "La terra sotto i piedi" del 2019, Davide Shorty - 31 anni - prova a conquistare un posto nella rosa delle "Nuove proposte" di Sanremo 2021 con "Regina".

La giuria

A giudicare le esibizioni dei quattro cantanti, che proporranno ciascuno la propria canzone in gara, sarà il pubblico da casa tramite il televoto, la commissione musicale capitanata da Amadeus e composta dal conduttore insieme a Gianmarco Mazzi (manager e autore televisivo più volte direttore artistico del Festival di Sanremo), Claudio Fasulo (responsabile intrattenimento di Rai1), Massimo Martelli (autore tv più volte nella squadra degli autori del Festival) e Leonardo De Amicis (direttore d'orchestra) e la giuria televisiva composta dalla direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa. I due che nelle votazioni congiunte avranno ottenuto i punteggi più alti accederanno a "Sanremo Giovani", mentre per gli altri due la corsa terminerà qui.

I quattro emergenti proveranno a raggiungere Merlot (in gara con "Sette volte"), Wrongonyou (in gara con "Lezioni di volo"), Greta Zuccoli (in gara con "Ogni cosa sa di te"), Le Larve (in gara con "Musicaeroplano"), Gaudiano (in gara con "Polvere da sparo"), I Desideri (in gara con "Sotto lo stesso cielo"), Hu (in gara con "Occhi Niagara") e Avincola (in gara con "Goal!") che sono già sicuri di cantare nella finalissima del 17 dicembre.

Ospite della serata Leo Gassmann, vincitore tra le "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo 2020 con la sua "Vai bene così'".