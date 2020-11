Quando Maradona minacciò di sparare agli Oasis

Un fan degli Oasis ha ricordato il momento in cui Diego Maradona minacciò di sparare a Liam e Noel Gallagher durante il loro incontro in un bar in Argentina. La storia è riemersa nella giornata di ieri sull'onda emotiva dei ricordi che hanno accompagnato la scomparsa, ieri a Buenos Aires, del 60enne calciatore argentino a causa di un infarto.

Come riporta l'NME, in un'intervista del 2018 con VICE, Liam Gallagher ricordò come lui e Noel si stavano rilassando in un bar argentino quando, all'improvviso entrarono un nugolo di persone: "Ci siamo chiesti, 'Chi cazzo è quello?' E scoprimmo che era Maradona. Salì le scale con una banda di fottuti matti e con tutte queste donne che vivono la notte. Abbiamo pensato, possiamo salire e incontrarlo? Così lo comunicammo all'interprete. E l'interprete disse, 'Va bene, lasciatemi andare a organizzare la cosa'".

L'interprete tornò, andò dai Gallagher e li portò a incontrare Diego Armando Maradona in una stanza al piano di sopra. Racconta ancora l'ex cantante degli Oasis: "Siamo arrivati lì, siamo entrati e c'erano un sacco di... attività in corso. Maradona era in mezzo alla stanza e faceva dei cazzo di giochetti calcistici con il tappo di una bottiglia. Sudava con le palle di fuori. I suoi occhi erano fottuti. I nostri non erano lontani dall'esserlo. Io mi dissi, 'È un po' umorale, facciamoci velocemente una foto insieme e andiamocene affanculo."

Poi ci fu un rapido scambio di parole tra il Dio del calcio e l'interprete dei musicisti inglesi, i Gallagher chiesero cosa si fossero detti. Il loro interprete rispose con apparente nonchalance: "Mi ha detto di dirvi che se ve ne andate con una di queste puttane, vi farà sparare".

L'episodio non ha comunque intaccato - anzi - l'ammirazione di Liam Gallagher nei confronti del campione argentino. Ieri, rendendogli l'ultimo saluto su Twitter ha scritto: "Il vero calciatore Rock'n'Roll nessuno stronzo gli si potrà mai avvicinare."

