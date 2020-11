StubHub preme sul garante UK per essere venduta da Viagogo

StubHub ha scritto in una lettera ufficiale al garante per la concorrenza britannico - la Competition and Markets Authority (CMA) - chiedendo di fare accelerare le procedure di Viagogo per finalizzare la vendita di StubHub stessa, acquistata dalla società di secondary ticketing svizzera all'inizio di quest'anno.

Nella missiva firmata dal co-fondatore di StubHub Jeff Fluhr si evincerebbe anche la sua volontà di ricomprare l'azienda che aveva contribuito a creare nel 2000, lavorandovi come CEO fino al 2007, anno in cui venne poi ceduta a eBay.

La successiva cessione a Viagogo, per un controvalore di oltre 4 miliardi di dollari, è stata bloccata in estate dalla CMA, orientando così Viagogo alla cessione del ramo d'azienda di StubHub per quanto concerne le sue attività fuori dal territorio nord americano.

La fusione tra i due operatori di secondary ticketing avrebbe creato un colosso del settore, nonostante le numerose e tuttora in corso disavventure giudiziarie di Viagogo in Europa. La pandemia, con il blocco dei concerti, ha inferto un colpo letale ai piani di integrazione ed al fatturato di entrambe le unità coinvolte nella fusione.