Paul McCartney, l’anteprima di una canzone nel nuovo trailer di ‘McCartney III’

Tra meno di un mese raggiungerà il mercato “McCartney III”, il nuovo album di inediti di Paul McCartney. Per ingannare l’attesa, che si concluderà il prossimo 18 dicembre - e non l’11 dicembre come originariamente previsto -, l’ex Beatle ha condiviso in rete il nuovo trailer dell'ideale terzo capitolo del trittico composto dagli album pubblicati come solista dall'artista britannico nel 1970 e nel 1980, intitolati rispettivamente "McCartney" e "McCartney II”.

Nel filmato disponibile su YouTube e riportato più avanti, in cui McCartney e la figlia Mary discutono della realizzazione del disco, è possibile ascoltare un estratto della canzone “The Kiss of Venus”, inclusa nell’album di Macca di prossima uscita. Nella recensione di "McCartney III" pubblicata dall’edizione cartacea della rivista statunitense Rolling Stone e firmata da Rob Sheffield il brano è stato descritto come "una 'Mother's Nature's Son' aggiornata ai tempi”.

Il successore di "Egypt Station" del 2018 è stato scritto, suonato e prodotto da Paul McCartney stesso, che - oltre ad aver recentemente raccontato in una sessione di domande e risposte, riportata sul sito web di McCartney, che realizzare “McCartney III” è stato “abbastanza liberatorio” - a margine della prima intervista sul suo nuovo album, rilasciata a "Loud and Quiet”, ha fatto sapere di aver iniziato a lavorare sulla sua nuova prova sulla lunga distanza durante il lockdown. L’ex Beatle ha, inoltre, narrato: "Non avevo mai preventivato di fare un 'McCartney III'. Quello che ha in comune questo disco con i due 'McCartney' precedenti è che è nato in un periodo in cui improvvisamente mi sono trovato ad avere tempo. Dopo lo scioglimento dei Beatles di colpo mi sono trovato ad avere tanto tempo e nessun piano per occuparlo, così come dopo lo scioglimento degli Wings. E quando ho del tempo, per me l'ovvia maniera di impiegarlo è scrivere canzoni e registrarle. Dovevamo partire per un tour, a causa del Coronavirus non si è potuto fare, e sono ricaduto nella mia risoluzione abituale: scrivere canzoni e registrarle".