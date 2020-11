In morte di Maradona: gli omaggi del mondo della musica

La triste notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona, che si è spento all’età di 60 anni per un arresto cardiaco nella sua casa di Tigre, in Argentina, ha scosso gli animi non solo dei familiari, degli amici, dei colleghi e degli estimatori del “Pibe de Oro” - questo il soprannome del calciatore nato il 30 ottobre 1960 a Lanús. Tra coloro che stanno rendendo omaggio a Maradona, sono molti gli artisti che attraverso messaggi o ricordi condivisi sui social stanno ricordando l’idolo di generazioni di tifosi, soprattutto argentini e napoletani. Vasco Rossi, per esempio, ha pubblicato un post su Instagram con una fotografia del grandissimo calciatore accompagnata dalla didascalia che recita:

“Ciao Diego,

Mito indiscusso

Incantatore di palloni

Impareggiabile

e indomabile.

In una parola sola... Maradona.

Wiva Diego Armando Maradona!”.

“Quando ci incontravamo ero un bambino che guardava quegli occhi buoni e luminosi e ascoltava storie. Una vita meravigliosa e terribile. Ha dato lustro e dignità alla sua Napoli”, ha scritto Enrico Ruggeri sul proprio profilo Instagram, condividendo un messaggio accompagnato dagli hashtag #immortale #maradona #genio #amico e da una foto del cantautore già leader dei Decibel - insieme a Maradona. Ruggeri ha dedicato a Diego Armando Maradona e ad altri giocatori di calcio - come, tra gli altri, Evaristo Beccalossi, Gigi Meroni e George Best - il brano “Il fantasista”, incluso nell'album “Domani è un altro giorno” del 1997. (Qui una selezione di canzoni a lui dedicate o da lui ispirate)

Oltre al cantautore di Zocca, Enrico Ruggeri e personalità importanti del calcio come - tra gli altri - il giocatore brasiliano Pelé (che ha ricordato Maradona attraverso un post pubblicato su Twitter), anche Liberato, Gigi D’Alessio, Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci e altri hanno reso omaggio al grande calciatore con tributi condivisi in rete.

La pagina celebrativa in memoria di Diego Armando Maradona.