In memoria di Maradona: le canzoni a lui dedicate o da lui ispirate

È venuto a mancare all’età di 60 anni Diego Armando Maradona. Il “Pibe de Oro” - questo il soprannome del calciatore nato il 30 ottobre 1960 a Lanús - si è spento per un arresto cardiaco nella sua casa di Tigre, in Argentina. Il grandissimo calciatore argentino è stato l’idolo di generazioni di tifosi ed è stato venerato al pari di un Dio nella natia Argentina e a Napoli, la città che più di ogni altra è legata alle sue gesta sportive. Come ogni eroe popolare che si rispetti, è stato cantato, per le sue imprese, dentro e fuori dal campo, anche dal mondo della musica. Ecco una selezione di canzoni dedicate a Maradona o da lui ispirate, che hanno celebrato il suo mito.

"Il fantasista" - Enrico Ruggeri (1997)

“Diego Armando Maradona” – Francesco Baccini (1992)

“Santa Maradona” – Mano Negra (1994)

“Maradò” – Los Piojos (1996)

“La mano de Dios” – Rodrigo (2000)

“Doma il mare doma” - Stadio (2000)

“Tango della buena suerte” – Pino Daniele (2004)

“Quelli come me” – Omar Pedrini (2004)

“La vida tombola” – Manu Chao (2007)

“Maradona no” – Luca Sepe (2010)

“Diego Armando Maradona” - Dark Polo Gang (2018)

“Maradona y Pelè” – Thegiornalisti (2019)

La pagina celebrativa in memoria di Diego Armando Maradona.