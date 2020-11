Samuel (Subsonica), ‘Brigata Bianca’ è il titolo del suo nuovo album solista

Il secondo album solista di Samuel si intitolerà “Brigata Bianca” e arriverà sui mercati il 22 gennaio 2021. Anticipato lo scorso mese di agosto dal singolo “Tra un anno”, il prossimo lavoro discografico del frontman dei Subsonica registrato senza il suo gruppo, ideale seguito di “Il codice della bellezza” del 2017, includerà 15 tracce che l’artista torinese ha realizzato presso lo studio in cui si è rifugiato negli ultimi mesi. Alla realizzazione del disco hanno lavorato colleghi e amici, a cui Samuel ha dedicato il titolo della sua prossima prova sulla lunga distanza, e hanno collaborato diversi artisti come Colapesce, Ensi, Fulminacci, Willie Peyote e Johnny Marsiglia.

“Brigata Bianca” uscirà a distanza di quattro anni dal primo disco del frontman dei Subsonica, che lo scorso 12 giugno è tornato nei negozi in una nuova versione live, “Il codice della bellezza (Live con orchestra)” (leggi qui la nostra recensione), con le canzoni del primo lavoro discografico solista di Samuel del 2017 registrate con l’orchestra Bandakadabra.

In attesa della pubblicazione della nuova prova sulla lunga distanza dell’artista torinese, ecco il singolo “Tra un anno” che ad agosto è stato presentato da Samuel - il quale ha portato la sua musica in diverse città d’Italia la scorsa estate, dopo il primo live del frontman dei Subsonica andato in scena presso il cortile del NH Collection Torino Piazza Carlina - così: “L’anno scorso ero uno dei giudici di X-Factor, in un salotto della musica televisiva. Esattamente un anno dopo, sono in giro per piccoli festival in tutta Italia, a cercare di far ripartire la musica live. Mai avrei immaginato quello che è successo quest’anno: un’esperienza che ha coinvolto il mondo intero. Non puoi mai aspettarti davvero nulla, e ‘Tra un anno’ ha quella giusta attitudine malinconica che fa riflettere proprio su questo: ‘Che cosa succederà tra un anno?’”.

Ecco la tracklist e la copertina di “Brigata Bianca”:

I. Gira La Testa

II. Giochi Pericolosi Feat. Willie Peyote

III. Se Rimani Qui

IV. Tra Un Anno

V. Cocoricò Feat. Colapesce

VI. Bum Bum Bum Bum Feat. Ensi

VII. Nemmeno La Luce

VIII. Io e Te

IX. Felicità Feat. Fulminacci

X. Quella Sera

XI. Dimenticheremo Tutto

XII. Vorrei

XIII. Palermo Feat. Johnny Marsiglia

XIV. Veramente

XV. Chi Da Domani Ti Avrà