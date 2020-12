John Lennon, le sue nove canzoni più coverizzate (eccetto "Imagine")

Ad eccezione della popolarissima "Imagine", che è fra tutte le canzoni del Lennon solista la più coverizzata in assoluto (conta ad oggi 444 versioni di altri artisti), in generale il repertorio del John Lennon post-Beatles non è fra quelli più ripresi in forma di cover. Utilizzando i dati del sito Second Hand Songs abbiamo stilato la classifica delle canzoni di John Lennon che contano il maggior numero di cover, scegliendo per ognuna una delle versioni più rappresentative.

Jealous guy (87 cover)

Roxy Music, singolo, 1981



Woman (57 cover)

Ozzy Osbourne, album "Under cover", 2005



Love (56 cover)

Cure, singolo, 2005



Working class hero (44 cover)

Tin Machine, album "Tin machine", 1989



Mother (32 cover)

Barbra Streisand, album "Barbra Joan Streisand", 1971



Oh my love (26 cover)

Martin Gore, album "Counterfeit 2", 2003



(Just like) Starting over (24 cover)

Tom Jones, album "An Evening with Tom Jones", 1988



Watching the wheels (22 cover)

Billy Valentine, album "Brit eyed soul", 2017



Beautiful Boy (Darling Boy) (21 cover)

Ben Harper, album "Make Some Noise - The Amnesty International Campaign to Save Darfur", 2007





Le nove successive:

Mind games (19 cover)

Give me some truth (18 cover)

Isolation (16 cover)

Whatever gets yoy thru the night (15 cover)

Grow old with me (14 cover)

I'm losing you (14 cover)

#9 Dream (11 cover)

Nobody told me (8 cover)

Real love (8 cover)