Snapchat, concorrenza a TikTok con Spolight

Le potenzialità delle micro-clip social stanno facendo gola anche a Snapchat: la piattaforma fondata nel 2011 da Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown si sta preparando a lanciare sul mercato una nuova implementazione alla app che si presenterà come un feed di video UGC scorrevole ordinato per algoritmi. Gli utenti e i creator potranno così avere la possibilità di vedere la propria clip “esposta” all’intera comunità di Snapchat senza tuttavia vedere diffuse le proprie generalità: la pubblica ”attribuzione” sarà infatti solo su base volontaria. Per tutelare gli utenti da fenomeni di cyberbullismo, i video non avranno like e commenti visibili: tuttavia, la società madre dell'app ha fatto sapere di essere pronta a investire fino a un milione di dollari al giorno per ricompensare i creator i cui lavori si riveleranno i più apprezzati dalla comunità.

La nuova funzionalità è destinata a sostituire quella, già esistente, dedicata ai creator premium: in caso di successo, il tool potrebbe rivelarsi un buon veicolo per operazioni di raccolta pubblicitaria per la società californiana, che potrebbe sfruttare il proprio pubblico per operazioni di marketing digitale già tentate in altri ambienti simili. Tattiche di sfruttamento dei micro-video UGC - settore nel quale TikTok sta aprendo nuovi scenari grazie ad accordi, in ambito musicale, con Sony e Universal - sono già state adottate da piattaforme come Facebook e YouTube. Snapchat, tuttavia, per evitare abusi ha deciso di sottoporre a revisione umana - e non a un semplice algoritmo - la produzione di materiale da presentare in rete: decisione, questa, che - sebbene impeccabile da punto di vista etico - rischia di rendere più macchinosa e meno efficiente (e quindi meno competitiva sul mercato) la nuova operazione dedicata ai video.