The Weeknd contro i Grammy Awards: "Rimangono corrotti"

The Weeknd è andato su tutte le furie quando si è reso conto di non è riuscito a ricevere alcuna nomination per i Grammy Awards 2021 per il suo ultimo album, "After Hours". In un tweet l'artista, al'anagrafe Abel Makkonen Tesfaye, ha scritto duramente che i Grammy "rimangono corrotti" e che l'organizzazione "deve trasparenza a me, ai miei fan e al settore". In risposta al tweet di The Weeknd, in una dichiarazione fornita a Rolling Stone, il presidente della Recording Academy Harvey Mason Jr. ha dichiarato: "Comprendiamo che Weeknd sia rimasto deluso per non essere stato nominato. Sono rimasto sorpreso anche io e posso capire quello che sente". Poi ha continuato: "La sua musica quest'anno è stata eccellente e i suoi contributi alla comunità musicale e al mondo in generale sono degni dell'ammirazione di tutti. Sfortunatamente, ogni anno, ci sono meno nomination rispetto al numero di artisti meritevoli. Tutti i candidati ai Grammy sono riconosciuti dall'organo di voto per la loro eccellenza e ci congratuliamo con tutti", ha concluso Mason Jr.

Le nomination per i Grammy 2021 sono state annunciate ieri (24 novembre), con Dua Lipa, Taylor Swift, Beyoncé e Billie Eilish che hanno ricevuto il maggior numero di cenni. In particolare, Swift e Lipa sono stati nominati per Album of the Year rispettivamente per "Folklore" e "Future Nostalgia". Nonostante il successo del singolo multiplatino "Blinding Lights", The Weeknd non è comparso nella categoria Song of the Year. Per il 2021, le nomination in quella categoria sono andate a "Black Parade" di Beyoncé, "Everything I Wanted" di Eilish, "Don't Start Now" di Lipa e "Cardigan" di Swift, tra gli altri. The Weeknd ha vinto tre Grammy in passato: Best Urban Contemporary Album per "Starboy" e "Beauty Behind The Madness" rispettivamente nel 2018 e nel 2016 e nella migliore performance R&B per "Earned It" nel 2016. Il 22 novembre, agli American Music Awards (AMA) del 2020, The Weeknd si è aggiudicato il primo premio nelle categorie Favorite Male Artist - Soul / R & B, Favorite Album - Soul / R & B e Favorite Song - Soul / R & B