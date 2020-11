Concerti virtuali: ne arriva uno, di Mads Langer, girato in un igloo

OnePlus, brand globale di tecnologia mobile, annuncia oggi un evento senza precedenti: un concerto interattivo in un igloo realizzato mediante dispositivi OnePlus, che si terrà in Danimarca e verrà trasmesso in diretta sui canali sociali di OnePlus durante la prima settimana di dicembre 2020.

OnePlus sta costruendo un impianto per supportare il live-stream che consiste in 50 smartphone OnePlus, creando connessioni umane attraverso l'innovazione tecnologica. Chiunque, da qualsiasi parte del mondo, potrà partecipare a questo evento, del quale sarà protagonista in cantante danese Mads Langer.

Langer, nella top ten italiana nel 2010 con "You're not alone", nel febbraio 2012 ha partecipato al festival di Sanremo, cantando "Anema e core" insieme a Pierdavide Carone e Lucio Dalla.

Il concerto interattivo sarà trasmesso in live-streaming interamente da dispositivi OnePlus. La data e l'ora del concerto saranno scelti dalla community. Visitando i canali Instagram di OnePlus gli utenti potranno partecipare a una speciale sfida, che vedrà selezionati 20 vincitori in tutta Europa, i quali potranno vivere un'esperienza visiva unica durante il concerto.

Il concerto sarà trasmesso gratuitamente sui canali Instagram di OnePlus - @oneplusunitedkingdom - e sul canale YouTube di Mads Langer.