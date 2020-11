CBGB's, un album live da riscoprire

Leggendo "Remain in love", l'autobiografia di Chris Frantz, il batterista dei Talking Heads (non è stata ancora tradotto in italiano, e forse non lo sarà mai), mi sono imbattuto nei suoi ricordi degli esordi della band al CBGB's, che a loro volta hanno suscitato i miei.

Nel 1976 non sapevo granché del CBGB's, un locale di New York che è stato un po' la culla del punk (e della new wawe) statunitense. Poi, studiando, ho imparato un po' di cose. CBGB's è l'acronimo di Country, BlueGrass and Blues, ed è il nome di un bar aperto da Hilly Kristal nell'East Village della metropoli statunitense (nome completo: CBGB & OMFUG, ovvero "Country, Bluegrass, Blues and Other Music for Uplifting Gormandizers"). Cominciò nel 1973 a ospitare musica dal vivo; i primi a suonarci furono gli Squeeze, presto seguiti da Suicide, The Fast, Ruby and the Rednecks, Wayne County, e poi via via i Television, il Patti Smith Group (che vi debuttò il 14 febbraio del 1975; le Stilettoes e Angel and the Snake (con Debbie Harry in formazione, pre-Blondie); i Ramones arrivarono nell'agosto del 1974, e dietro a loro Mink DeVille, Talking Heads, Shirts, Heartbreakers, Fleshtones.



Il CBGB's, divenuto mitico, è rimasto attivo fino al 15 ottobre 2006, quando fu Patti Smith a suonarvi per l'ultima volta dal vivo.

Nel 1976, i nomi più noti fra quelli sopra elencati (Blondie, Talking Heads, Ramones, Television) avevano già firmato per etichette discografiche; ed è per questo che non compaiono nelle registrazioni live che diedero origine a questo doppio album, "Live at CBGB'S", pubblicato nel 1976 (anche se nella foto della facciata B dell'album sono fotografati i Talking Heads ancora nella formazione a tre David Byrne - Tina Weymouth - Chris Frantz, che pure non vi partecipano con nessun brano).

Acquistai quel disco dal negozio in cui lavoravo all'epoca, e lo programmai qualche volta nella mia trasmissione radiofonica, ma non me lo ricordavo granché; sono andato a ripescarlo, e ve ne propongo alcuni assaggi.



Tuff Darts

"All for the love of rock and roll"

La band pubblicò un solo album, nel 1978, nel quale non compariva il cantante originario, Robert Gordon, poi titolare di una carriera da solista.



The Shirts

Operetico

Un gruppo un po' pop, un po' new wave e un po' rock'n'roll, fondato da Robert Racioppo e Artie Lamonica, che oggi ha sei album all'attivo.



Mink DeVille

Let me dream if I want to

La band di Willy DeVille, che poi negli anni Ottanta avrà qualche successo come solista; è morto nel 2004.



Laughing Dogs

I need a million

Una band power pop, che non ha mai avuto grandi successi, pur avendo accompagnato in tour il Patti Smith Group, i Cheap Trick e i Blondie; due album per la Columbia al suo attivo.



Manster

I'm really not this way

Al Hertzberg, John Fehling, Robert Hertzberg, Thomas Giordano, Warren Stahurski: nessun album all'attivo, nessun disco pubblicato, oggi dimenticatissimi.



Sun

Romance

Sostanzialmente una metal band, del tutto fuori posto in questo album (e al CBGB's). Ma ne faceva parte Bill Laswell, bassista e produttore di nome (ha lavorato con Brian Eno, Fred Frith, John Zorn e Ginger Baker).



Stuart's Hammer

Everybody's Depraved

Formazione: John Placko, Jordan Chassan, Mike Insetta, Steve Evers, Steve Pellegrino, Thomas Cartwright. Dischi pubblicati: nessuno...



The Miamis

We deliver

Altro gruppo power pop: nato nel 1974, scioltosi nel 1979. Due soli album: uno nel 2009 ("The Miamis", con brani in studio) e la miscellanea di demo e live "We Deliver: The Lost Band of the CBGB Era (1974-1979)".



